Mercatini di Pasqua: a due passi dall’Italia ci sono i più belli | Come raggiungerli durante le vacanze pasquali

Vieni a scoprire dove trascorrere delle vacanze pasquali indimenticabili: qui, trovi i mercati di Pasqua più belli di sempre.

Chi lo dice che i mercatini sono solo di Natale? Forse non lo sai, ma, a due passi dall’Italia, trovi un luogo meraviglioso che, in occasione delle vacanze pasquali, allestisce dei mercatini di Pasqua imperdibili.

Per alcuni, l’atmosfera natalizia è imbattibile. Il freddo, la neve, una cioccolata calda e tanto amore nell’aria potrebbero essere difficili da battere.

Ecco perché i mercatini di Pasqua sono molto sottovalutati. Si pensa che questi non possano reggere il confronto, ma dopo aver visitato questo luogo, ti ricrederai.

La bellezza dei mercatini di Pasqua

Preparati a una sessione di shopping primaverile sfrenata, con i mercatini di Pasqua. Per quest’anno, trascorri le vacanze in modo diverso e divertiti a esplorare le varie bancarelle e gli stand che vengono allestiti per intrattenere i visitatori. Sarà entusiasmante conoscere la cultura del posto, assaggiare i cibi tipici, scoprire tutti i prodotti artigianali, che rendono ancora più prelibata questa festività.

I mercatini di Pasqua sono un’occasione per celebrare la primavera e la rinascita, una stagione ricca di colore, che fa da apripista all’estate e che ci porta la gioia nel cuore, dopo un inverno lungo e uggioso. In Europa, sono diverse le città che si prepararono a celebrare questa festività, allestendo le piazze con deliziosi mercatini, dall’atmosfera accogliente e festosa. In particolare, a due passi dall’Italia, puoi trovare i mercatini di Pasqua più belli in assoluto, quelli da non perdere se vuoi restare a bocca aperta. Ecco dove devi prenotare.

Una Pasqua con i fiocchi

Tra tutte le mete più affascinanti, protagoniste dei mercatini di Pasqua, c’è Vienna che è tra le più famose e visitate. Se sei qui, non puoi perdere il mercatino di Am Hof, con un’esplosione di colori e oggetti artigianali. Quest’anno, il mercatino aprirà i battenti il 4 aprile e sarà possibile visitarlo fino al 21 aprile. È uno spettacolo per tutta la famiglia, con attrazioni di ogni genere. Da non perdere, poi, c’è anche il mercatino di Freyung, aperto dal 3 al 21 aprile. Qui, troverai fiori freschi, dolci tipici pasquali e moltissime decorazioni, che incanteranno i tuoi occhi. Se ami l’atmosfera romantica, è il mercatino di Schönbrunn Palace, dal 27 marzo al 21 aprile, a fare al caso tuo.

Ma, Vienna non è l’unica città che offre uno scenario magico, a Pasqua. Infatti, anche Norimberga merita una menzione speciale. Dal 4 al 21 aprile, sarà possibile visitare gli imperdibili mercatini pasquali, con ceramiche artistiche e gastronomie locali. Allo stesso modo, anche quelli di Praga sono tutti da scoprire. I mercatini di Old Town Square e Wenceslas Square, aperti dal 5 al 27 aprile, sono i più celebri. Tra delizie locali e decorazioni artigianali, questa diventerà un’esperienza indimenticabile e la Pasqua diventerà la tua festività preferita.