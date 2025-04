Assegno di invalidità: in caso di scompenso cardiaco puoi ottenere l’aiuto economico

Scopri tutte le novità che riguardano l’assegno di invalidità: ecco cosa accade a chi soffre di scompenso cardiaco.

Tra tutti gli aiuti economici erogati da INPS, quelli relativi alle invalidità sono i più indispensabili. Come una sorta di pensione, le persone dichiarate invalide percepiscono, mese per mese, un sostegno.

Spesso, però, quando parliamo di invalidità, pensiamo a casi gravi, a persone non autosufficienti, trascurando il fatto che esistono anche altri tipi di invalidità, meno visibili, ma pur sempre importanti.

È il caso dello scompenso cardiaco, che mette a dura prova la vita di una persona. Fortunatamente, l’INPS ha pensato anche a questo genere di invalidità e ha messo a disposizione un aiuto economico. Scopriamone di più.

Regole per l’assegno di invalidità

L’assegno di invalidità viene percepito da coloro che hanno affrontato un evento grave e che non possono più lavorare come vorrebbero. Secondo la Legge n.118 1971, l’invalidità civile viene riconosciuta a chi presenta una menomazione fisica, psichica o intellettiva, che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo. Sarà la Commissione medica dell’ASL a decretare il grado di invalidità del soggetto in questione. Dal 33% al 66%, si parla di invalidità civile lieve; dal 67% al 99%, l’invalidità diventa civile medio-grave; al 100% corrisponde, poi, uno stato di non autosufficienza.

Anche l’infarto, così come altri incidenti, può portare a invalidità. Lo scompenso cardiaco, infatti, non permette di condurre una vita normale, in quanto il cuore non riesce a pompare sangue a sufficienza e qualsiasi sforzo potrebbe essere fatale. Anche la gravità dello scompenso cardiaco viene divisa in diverse categorie, tenendo conto di alcuni fattori, che andremo ora ad analizzare.

Scompenso cardiaco e invalidità

Per quanto riguarda la divisione della gravità dello scompenso cardiaco, troviamo prima lo scompenso asintomatico, con invalidità dal 21% al 30%. In questo caso, il paziente non presenta limitazioni significative, che gli impediscono di svolgere un’attività fisica ordinaria. Segue, poi, lo scompenso lieve, con invalidità dal 41% al 50%, situazione in cui il paziente può avvertire maggiore affaticamento, durante le attività fisiche moderate. Si prosegue con lo scompenso moderato-grave, con invalidità dal 71% all’80%, secondo cui il paziente può avvertire difficoltà respiratorie anche con una minima attività fisica. Si conclude con lo scompenso grave, con invalidità al 100%, per cui il paziente presenta sintomi anche a riposo.

Una volta aver fatto una netta distinzione tra le varie tipologie e gravità di scompenso, si potranno anche conoscere i relativi aiuti economici che spettano a ognuna. Nel caso in cui il paziente rientri nello scompenso moderato-grave e abbia avuto un infarto, potrà ricevere l’assegno mensile di assistenza e godere di molti altri benefici, come l’esenzione dal ticket sanitario, il congedo straordinario per cure, l’iscrizione nelle categorie protette per il lavoro. Chiaramente, l’INPS ha il diritto e l’obbligo di verificare che la condizione sia effettivamente quella riportata al momento della domanda. Grazie alla Legge di Bilancio 2025 e al Decreto Legislativo n. 62/2024, si sta cercando di accelerare i processi di verifica, così che le persone che hanno davvero bisogno dell’assegno di invalidità e dei relativi sostegni, ottengano al più presto i loro aiuti.