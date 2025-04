Lavoro, nuove posizioni aperte solo coppie: stipendio fisso 150.000€ | Affetti formaggio tutto il giorno col tuo partner

Nuove posizioni per le coppie nel nuovo mondo del lavoro: guadagni benissimo facendo solo questo, ecco i dettagli

In un mondo che fa fatica sempre di più in tema del lavoro, in tantissimi hanno deciso di reinventarsi e cercare un lavoro che fosse remunerativo, che non pigliasse molto tempo ma che fosse comunque alla portata delle loro potenzialità e abilità. Non è difficile, ma soprattutto nell’era digitale, potrebbe fare la differenza cercare delle strade alternative ai classici lavori di cui siamo stati abituati sempre in questi anni: andiamo a vedere la novità che abbiamo deciso di proporti.

Il mondo del lavoro, come specificano le statistiche è sempre in forte diminuzione e, seppur in crescita secondo alcuni punti di vista e secondo il Governo Meloni, ci sarebbe tanto lavorare in termini di retribuzioni, ore dietro la scrivania , giorni feriali e festivi, ferie, permessi e settimana corta.

Non è tutto oro ciò che luccica ma grazie alla tecnologia che fa passi da gigante e diventa parte integrante di noi, possiamo inventare dei nuovi lavori che seppur ci sembrano inizialmente “particolari o strani” possono fare la differenza soprattutto nel tuo portafoglio.

Abbiamo deciso di parlarvi di una novità lavorativa che sta spopolando negli ultimi tempi: andiamo a vedere di cosa si tratta e perché potresti farlo anche tu.

Lavoro, se ne cerchi uno remunerativo questo fa al caso tuo

Se sei una persona a cui piacciono i social e che ha voglia di mettersi in gioco dinnanzi alla telecamera, puoi cominciare a scegliere la strada del content creator proprio come hanno fatto Vittoria e Matteo, una coppia che ha deciso di spopolare proprio su una nuova piattaforma a luci rosse (solo in Italia) chiamata OnlyFans.

I due, attraverso richieste esplicite di alcuni utenti arrivano a guadagnare anche fino a 150 mila dollari e, attraverso una intervista concessa a Fanpage.it, la coppia ha risposto alla domanda circa delle richieste strane ricevute dagli utenti. Tra queste vi era una in particolare in cui bisognava affettare due fette di formaggio e poggiarle proprio sulle parti intime del ragazzo, affinché la giovane Vittoria potesse mangiarle.

Come hanno iniziato Vittoria e Matteo

La coppia ha svelato sempre ai microfoni di Fanpage.it, che hanno iniziato guardando dei video insieme e Matteo ha avuto l’idea di fare un video insieme alla fidanzata divenendo poi, nel tempo, un lavoro.

La ragazza ha svelato che la gestione dei social, anche se non sembra richiede moltissime ore della giornata e quindi il ragazzo ha dovuto lasciare il lavoro che aveva prima. Insomma, una novità per chi vorrebbe mettersi in gioco davanti alle telecamere.