WhatsApp ti spia, non usare mai il pulsante a cerchio: ci sono cascati tutti come allocchi

Fai attenzione a non usare questo pulsante su WhatsApp perché così questo social ti spia: ecco cosa sta succedendo

Negli anni siamo soliti utilizzare la nuova comunicazione prettamente digitale come messagistica istantanea di cui, ormai, non ne possiamo più fare a meno: stiamo parlando per l’appunto dell‘App di WhatsApp. Nel corso della sua vita, infatti, riesce a tenere collegati utenti nel mondo e ha un effetto diretto di comunicazione. Grazie alle tecnologie, le cose si stanno evolvendo e devi fare attenzione a questo particolare pulsante: andiamo nel dettaglio a vedere di cosa si tratta.

L’app di messaggistica istantanea, come dice la parola stessa, è un potente nuovo mezzo di comunicazione che, è andato a sostituire quello a cui per anni siamo stati abituati ossia il face to face, con una comunicazione social sempre diretta che ti permette quindi di inviare foto, video, audio in maniera semplice, rapida e diretta, ottenendo (si spera) una risposta immediata dall’altro utente.

Con l’avvento della tecnologia, però, le funzionalità dell’app sono state migliorate e si è permesso agli utenti di ottenere una sola visualizzazione di una foto o di un audio, di cancellare i messaggi in maniera da non poterli rileggere o recuperare e, da qualche settimana a questa parte, anche l’Intelligenza artificiale ha cominciato ad esser parte integrante della nostra vita attraverso WhatsApp.

Andiamo a vedere a cosa bisognerebbe fare attenzione e quali sono i rischi che corri spingendo un determinato pulsante.

WhatsApp e tutte le sue novità: ecco perché non devi premere questo pulsante

Siamo una generazione che non piace rimanere ferma, anzi tutt’altro: piace esplorare soprattutto in termini di scoperte tecnologiche che possono aiutare l’utente a fare sempre meglio. L’intelligenza artificiale, seppur un sistema che va capito è molto importante perché potrebbe semplificare la vita di un utente ma, ATTENZIONE, non sostituirla completamente. La mano dell’uomo farà sempre la differenza.

Fatta questa premessa, anche il sistema di WhatsApp si è adattato alla nuova IA, e moltissimi utenti però si domandano se sia davvero efficace utilizzarla. Secondo alcune ricerche prodotte da Google Trend, sono stati tantissimi gli utenti a disattivare questa funzionalità e questa procedura dovrebbe farci riflettere in quanto questa IA potrebbe generare più dubbi che soluzioni.

I timori degli utenti

Molto spesso sono stati sottolineati diversi timori da parte degli utenti sul tema dell’accesso dei dati personali. Trattandosi di un’assistente integrato, la domanda sorge spontanea ma Meta ha assicurato i suoi utenti.

Infatti, quest’ultimo ha stabilito che l’IA non ha accesso alle conversazioni private e non si comporta come una spia come in moltissimi possono credere.