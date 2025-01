A cena presso il ristorante di Barbieri a Milano: quanto costa un menù completo | La cifra vi farà girare la testa

L’eccellenza gastronomica nel cuore di Milano: scopri il menù completo per una cena nel ristorante di Bruno Barbieri

Ironico, divertente e pungente, Bruno Barbieri non ha certamente bisogno di essere presentato. È uno chef pluristellato che ha saputo conquistare il palato ed il cuore del grande pubblico.

Ha dedicato la sua vita alla passione per la cucina ed ha raggiunto risultati eccellenti raccogliendo ben sette stelle Michelin. Come riporta il sito web “food-lifestyle.it“, la filosofia di Bruno Barbieri è “cuochi si nasce e non si diventa“.

Con il tempo si è imposto anche come personaggio pubblico e con la sua forte personalità, ha conquistato l’affetto di migliaia di telespettatori.

Bruno Barbieri, un connubio di tradizione e innovazione

Bruno Barbieri, oltre ad essere uno chef conosciuto per la sua professionalità e per l’arte che mette in tavola, si è contraddistinto anche per l’estrema semplicità ed umiltà che esprime anche nelle sue prelibatezze. In un’intervista rilasciata a “food-lifestyle.it“, Bruno ha parlato del suo ristorante Fourghetti.

“Ho aperto un bistrot, con una cucina più libera, più divertente. Posso anche non avere i bicchieri giusti, però mi piace l’idea di fare cucina in un modo più moderno, più rivoluzionario, più libero. Se vieni al Fourghetti, vedi i cuochi che girano per la sala senza problemi“, ha raccontato lo chef pluristellato.

Cena da Barbieri: il menù di Fourghetti a Milano

Nel 2016 Bruno Barbieri ha avviato il suo progetto imprenditoriale ed ha aperto il ristorante Fourghetti a Bologna, la sua città natale, al fianco dell’imprenditrice Silvia Belluzzi. Da circa un anno, Fourghetti ha aperto a Milano, precisamente sul Naviglio Grande in via Ascanio Sforza. La location è gestita dallo chef Giuseppe Gasperoni che propone una cucina tradizionale, ma al tempo stesso creativa ed innovativa. “La mia è una cucina originale, creativa e concreta, non necessariamente tecnica ma che punta sulla sostanza e sulla bontà del piatto in sè. C’è un po’ di modernità ma senza stravolgere il gusto”, sono le parole dello chef riportate da “milanotoday.it“.

Assaporare le prelibatezze di Fourghetti è un’esperienza culinaria raffinata e prelibata, ma quanto costa cenare in questo ristorante gourmet? Come riporta il sito web “milanotoday.it“, per gli ospiti sono previsti tre menù degustazione da cinque portate ad un costo di 75€ a persona: le opzioni includono un menù di terra, uno di mare ed uno vegetariano. Tuttavia, è prevista anche la possibilità di scegliere il menù à la carte. Con 50 euro si possono assaporare due piatti a scelta, mentre con 65 euro sono previste tre portate. Il dessert ha un costo aggiuntivo di 15 euro.