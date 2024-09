Alessandro Borghese, dopo aver mangiato si alza e non paga mai il conto: quel curioso retroscena che lascia i fan senza parole

Dopo moltissime cene riprese dalle telecamere nessuno sa chi paga il conto: Alessandro Borghese, svelato il dietro le quinte.

Il noto chef Alessandro Borghese è diventato tra i più amati ella penisola grazie alle sue qualità umane che sono conosciute almeno quanto il suo talento in cucina per via dei programmi televisivi dove abbiamo imparato a conoscerlo in tutta la sua eleganza e simpatia.

Dopo gli esordi, oggi Alessandro Borghese è famoso soprattutto per la trasmissione 4 Ristoranti: il programma vede sfidarsi quattro ristoratori accomunati da un’area, un tipo di cucina oppure una peculiare caratteristica in ogni puntata.

Questi ultimi sono tenuti a giudicare ed essere a loro volta giudicati attraverso delle votazioni che vanno da 1 a 10 e che attengono alle seguenti aree: location, servizio, menù, special e conto.

Proprio quest’ultimo elemento, il conto, negli ultimi tempi è stato oggetto di molte curiosità da parte degli affezionati telespettatori: tutti ancora oggi si chiedono a chi spetta l’onere di pagare il conto per il pasto consumato e finalmente è giunta una risposta.

4 Ristoranti: a pagare il conto non è Alessandro Borghese

La trasmissione ha avuto un successo tale da dare vita a una serie di conseguenze: c’è stato un grande successo anche per 4 Hotel, format simile con Bruno Barbieri, e molte delle frasi pronunciate in modo quasi rituale nel corso delle puntate stanno entrando a far parte del linguaggio comune.

Negli ultimi tempi c’è stato un importante interesse rispetto ai retroscena del programma grazie a una intervista realizzata allo chef nel podcast “2046” condotto da Rovazzi e Marco Mazzoli, in cui Alessandro Borghese aveva raccontato diversi aneddoti: nello specifico quello relativo al pasto in Sardegna è diventato virale. Dopo questa rivelazione, quella su chi paga il conto si è diffusa ancor più a macchia d’olio.

Conto: la risposta giunge da un concorrente

A svelare chi si occupa di pagare il conto di ogni pasto consumato presso i ristoranti in gara è stato un concorrente della seconda edizione del programma, Ruggero Mignini, il titolare della “Croisette” di San Benedetto del Tronto.

Il ristoratore aveva rivelato, infatti, che a pagare il conto non sono né la produzione né tanto meno Alessandro Borghese, bensì gli stessi ristoratori! Questo ha lasciato allibite molte persone che hanno seguito il programma in modo assiduo nel corso degli anni: infatti siamo giunti persino alla nona edizione della trasmissione, in onda dal 2015.