Enzo Paolo Turchi, lo scivolone in diretta fa infuriare tutti: un noto autore televisivo costretto ad intervenire sui social

A che poche ore dall’inizio del GF, Enzo Paolo Turchi accende la polemica: inevitabile la reazione di un noto autore televisivo.

Il 16 settembre si sono spalancate le porte del Grande Fratello e una nuova entusiasmante avventura ha preso il via. A convivere sotto lo stesso tetto, quest’anno così come quello passato, saranno vip e nip, che condivideranno le loro giornate, sempre sotto l’occhio vigile delle telecamere.

Chi partecipa al GF, infatti, sa bene che ogni parola e ogni gesto è alla mercé dei telespettatori. Un pò come se si vivesse in un grande acquario, con gli occhi puntati addosso 24 ore su 24. Nonostante sia partita da pochissime ore, questa edizione sta già dando delle chicche in pasto agli utenti social, che si divertono a scovare scoop e scandali in anteprima.

Nessuno avrebbe mai creduto, però, che a far parlare di sé per via di uno scivolone sarebbe stato proprio Enzo Paolo Turchi. Ballerino e compagno di vita di Carmen Russo, l’uomo ha deciso di mettersi in gioco in un’esperienza a lui nuova, provando a mostrare lati del suo carattere che ancora non tutti conoscono. Peccato che sia diventato il protagonista di una vicenda che ha alimentato una polemica inaspettata. Ecco cosa sarebbe uscito dalla sua bocca.

Bufera su Enzo Paolo Turchi

A quanto pare, il ballerino si sarebbe messo subito a proprio agio, parlando di questioni personali e rivelando retroscena della sua carriera, come se non ci fosse nessuno, a parte i suoi inquilini, ad ascoltarlo. Tuttavia, alcune sue affermazioni non sono passate inosservate e hanno portato una bufera ad abbattersi su di lui.

Insieme a lui, nella casa, anche Shaila Gatta, ex ballerina di Amici ed ex velina. Sarebbe stata proprio la ragazza a farle da assist per virare il discorso su Marco Garofalo, allora coreografo all’interno del talent di Maria De Filippi. La ragazza avrebbe confessato di ricordare con piacere il maestro, scomparso nel 2018. Enzo Paolo Turchi, però, non sarebbe d’accordo con le affermazioni di Shaila e, con scarsa sensibilità, si sarebbe permesso di riportare alla luce gli inizi di Garofalo, criticandolo.

Enzo Paolo senza freni

Il marito di Carmen Russo non avrebbe avuto alcuna pietà del collega Garofalo, parlando di lui in maniera poco carina, secondo la stragrande maggioranza degli utenti web. Difatti, Enzo Paolo avrebbe rivelato: “Non era un grande ballerino […] faceva le pulizie“. Marco ha mosso i suoi primi passi nel mondo della danza proprio nella scuola di Turchi, il quale, però, non ci sarebbe andato leggero nel descrivere i suoi esordi. Secondo il parere del gieffino, il coreografo aveva dei problemi fisici, ma non finisce qui, perché sarebbe stato messo in discussione anche il suo talento. La regia ha staccato immediatamente il collegamento, ma le parole del concorrente hanno fatto comunque il giro del web e sono arrivate, persino, a un noto autore televisivo.

“Marco è stato un grande coreografo, cosa che Enzo Paolo NON È STATO” nonononondnfkrkkemdjejeem pic.twitter.com/LyDqPWA4ws — poliedrico (@salvatrash1) September 17, 2024

Si tratta di Marco Salvati, conosciuto soprattutto per essere l’autore di programmi di successo come Ciao Darwin e Avanti un altro! L’uomo avrebbe detto la sua pubblicamente, con un commento social, sostenendo che Marco Garofalo sia stato un grande coreografo, cosa che invece non sarebbe mai stato Enzo Paolo. Secondo il parere di Salvati, non è giusto ricordare con queste parole un professionista oramai scomparso.