Grande Fratello, vita completamente stravolta per un ex concorrente: non farà mai più il suo ritorno sul piccolo schermo

Dopo diverso tempo dalla fine della scorsa edizione del Grande Fratello, l’ex concorrente si dichiara fuori dai giochi: basta televisione.

La nuova edizione del Grande Fratello è stata inaugurata lunedì 16 settembre, con nuovi concorrenti e nuove storie tutte da raccontare. In questo frangente, è inevitabile un paragone al passato, vista la scorsa stagione che ha generato un certo successo a colpi di share.

Gli ex concorrenti, tra nip e vip vari, hanno appassionato il pubblico con le loro dinamiche avvincenti, il loro passato più profondo e le storie d’amore che hanno tenuto incollato il pubblico del piccolo schermo dall’inizio alla fine.

Questa esperienza, volente o nolente, ha generato una certa fama nei confronti dei concorrenti, soprattutto dei più longevi e duraturi. Una volta finita la trasmissione, sono stati molti i telespettatori che hanno deciso di seguire il prosieguo della vita dei gieffini sui social. Tra varie storie d’amore e esperienze televisive, un concorrente ha sbalordito tutti con la sua scelta anticonvenzionale: mollare tutto per perseguire i suoi sogni. Che sia stata una scelta voluta o meno, questo rimane ignoto, quello che è certo è ciò che ha deciso.

L’ex gieffino molla la televisione: “I soldi non cadono dal cielo”

Dopo il suo percorso al Grande Fratello, Paolo Masella ha stupito tutti con una scelta che in pochi si sarebbero aspettati: dire subito addio alla televisione per dedicarsi completamente a un’attività che lo appassiona da sempre. L’ex concorrente ha deciso di investire in un progetto tutto suo, lontano dalle luci dello schermo, aprendo una macelleria insieme alla sorella Chantal Masella.

Una decisione coraggiosa, che lo ha portato a intraprendere una strada completamente diversa rispetto a molti suoi ex colleghi, che spesso cercano di sfruttare la popolarità ottenuta per rimanere sotto i riflettori. Tra le motivazioni di questa scelta c’è sicuramente un’attitudine personale, ma anche una riflessione importante: Paolo ha infatti ammesso che “I soldi non cadono dal cielo” e che la vita reale richiede impegno e determinazione.

Paolo inaugura la macelleria ‘Fratelli Massella’: l’assenza dell’ex gieffina lascia perplessi i followers

La macelleria di Paolo è stata inaugurata con una cerimonia che non poteva passare inosservata: molti ex concorrenti del Grande Fratello erano presenti all’evento per sostenerlo in questa nuova avventura. Tra questi Mirko Brunetti, Anita Olivieri, Massimiliano Varese e Angelica Baraldi. Amici, volti noti dello show, hanno voluto condividere questo momento speciale con lui, mostrando come il legame nato all’interno della Casa possa rimanere saldo anche al di fuori del contesto televisivo.

Immancabile una Letizia Petris in prima linea, con cui Paolo non solo conserva un rapporto longevo, ma ammette addirittura di voler mettere su famiglia poiché la considera la donna della sua vita. Ad attirare l’attenzione sembra essere anche l’assenza di Perla Vatiero. Sarà forse a causa della recente rottura con Mirko? Ipotesi molto probabile.