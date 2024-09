Rai, ennesima brutta notizia per il conduttore: i suoi numeri non convincono nessuno | I vertici temono il peggio

Caos in Rai dopo la serata di ieri, importante dato giunge direttamente dagli analisti, pioggia di commenti per il noto conduttore.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a numerosi cambiamenti nell’ambito dei palinsesti delle reti principali del servizio pubblico: tante sono state le critiche alla Rai da parte degli utenti dopo accadimenti come quello legato al mancato monologo di Antonio Scurati in occasione del 25 aprile.

Per non parlare dei numerosi mutamenti in termini di conduzione: tantissimi i conduttori e le conduttrici che hanno scelto di passare ad altre reti. Alcuni annunci, come quello di Amadeus, ex direttore del Festival di Sanremo, hanno fatto molto scalpore.

Abbiamo visto una intensa migrazione a Discovery, Canale Nove, già dallo scorso anno: una tendenza che non sembra arrestarsi. Ma in questi giorni è un’altra la decisione che sta facendo parlare telespettatori e telespettatrici.

Soprattutto dopo alcuni dati di ascolto di ieri sembra che si stia configurando la possibilità di un imponente sorpasso di Mediaset rispetto a Rai con uno dei suoi programmi di punta del daytime: ecco di quale si tratta.

Testa a testa: Rai Uno con Pino Insegno ne esce malandata

A dare e commentare la notizia in merito ai risultati degli ascolti è il giornalista Giuseppe Candela, che ha scritto un tweet in merito sulla piattaforma X. A sfidarsi ieri sera nel pre-serale sono stati due colossi, niente di meno che Pino Insegno e Gerry Scotti, rispettivamente alla conduzione dei programmi Reazione a Catena e La Ruota della Fortuna.

Entrambi due fantastici conduttori e due trasmissioni storiche che hanno regalato grandi soddisfazioni negli anni alle reti di appartenenza: i risultati delle ultime messe in onda, però, rivelano una possibile preferenza degli italiani.

Clamoroso testa a testa tra #reazioneacatena e #laruotadellafortuna con Scotti in forte crescita. Il crollo degli ascolti di Insegno nel preserale (cinque punti in meno rispetto al 2023) agita i vertici Rai e il direttore del Tg1 Chiocci. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 18, 2024

La preoccupazione per Reazione a Catena

A preoccupare i vertici Rai sarebbe il crollo di cinque punti realizzato da Insegno rispetto agli ascolti della trasmissione nel 2023. Per il momento si tratta, dunque, di una sfida della Rai con se stessa ma il testa a testa con La Ruota della Fortuna c’entra qualcosa, eccome.

Non resta che seguire questo scontro tra titani e vedere chi la spunterà, alla fine: due telequiz assai validi alla stessa ora su due reti concorrenti non potevano far altro che alimentare una sfida.