Carmine Recano e il cast di Mare Fuori: tutto pronto per il ritorno | La notizia che nessuno si aspettava

Dopo il boom su Netflix la serie Mare Fuori torna, con giubilo di tutti: i protagonisti sul piccolo schermo a febbraio.

Le indiscrezioni sono state tenute a bada fino a poco fa, ma siamo ormai agli sgoccioli rispetto all’inizio di uno dei programmi più di successo del nostro Paese.

Si tratta di una trasmissione-evento che ogni anno si attende con grande trepidazione. La notizia della presenza nuovamente sul piccolo schermo di Carmine Recano e il cast della serie Mare Fuori ha già fatto il giro del web.

Questa volta, però, il cast non è solo: con loro anche una serie di superstar italiane a celebrare i prodotti seriali che hanno fatto la storia degli ultimi anni.

Mare Fuori, un ritorno secondo molti inaspettato – ma gradito

Stiamo parlando, ovviamente, del Festival di Sanremo, per cui l’attesa è quasi giunta al termine. A fare uno “spoiler” sugli ospiti delle serate è stato, tra gli altri, Andrea Conti sul social X, che ha parlato proprio della presenza dell’intero cast costituito dai ragazzi di Mare Fuori, e persino del fantastico Carmine Recano.

Quest’ultimo, tra i più amati protagonisti di Mare Fuori, sarà, in realtà, presente per via di un’altra serie fondamentale e di grande importanza culturale alta: parliamo di Belcanto, la serie televisiva in costume che esplora le radici dell’Opera in Italia. Le sorprese, però, non finiscono qui perché altri celebri nomi saranno accolti sul palco dell’Ariston questo febbraio.

I ragazzi e lo stesso Recano attesi nuovamente in TV: ecco gli altri protagonisti

Oltre al cast di Mare Fuori, come accennato, ci saranno anche alcuni tra i protagonisti di Belcanto. Oltre a Carmine Recano, vedremo sul palco la fantastica Vittoria Puccini. Inoltre, si legge sui social: “Ospiti anche il cast della fiction Champagne – Peppino di Capri”, altro prodotto che sta avendo un successo stratosferico. Un’altra attrice straordinaria, che abbiamo visto ultimamente anche nella chiacchieratissima serie tv “Qui non è Hollywood” nei panni di Cosima Serrano, che calcherà il palco di Sanremo, è proprio Vanessa Scalera, protagonista assoluta di Imma Tataranni – sostituto procuratore.

Insomma, se quest’anno si avevano dubbi sulla direzione artistica di Carlo Conti, le notizie in merito agli ospiti hanno già placato tanti animi visto le personalità di spicco annunciate per via ufficiali e non. Dobbiamo solo attendere la seconda settimana di febbraio per assistere allo spettacolo televisivo italiano più visto dell’anno.