Festival di Sanremo, messaggio da brividi dell’ex vincitrice: “Sono viva…” | Il momento più difficile

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo, la famosissima cantante lancia un messaggio ai suoi fan: “Sono viva..”

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno e che ospita i più iconici artisti della musica italiana.

Si tratta di una vera istituzione per il Bel Paese e da oltre 70 anni celebra la musica ed i capolavori che hanno fatto la storia.

Manca meno di un mese all’inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo e quest’anno le redini della conduzione passano al grande Carlo Conti.

Già in passato ha dimostrato il suo talento in qualità di direttore artistico della kermesse, ma siamo certi che ancora una volta riuscirà a conquistare migliaia di fan.

L’eredità lasciata da Amadeus

L’attesa è alle stelle per la nuova edizione del Festival di Sanremo che sarà condotta dal grandissimo Carlo Conti. Il nuovo direttore artistico dovrà dimostrare di essere all’altezza dell’eredità lasciata da Amadeus.

“A differenza del mio primo Sanremo dove si arrivava da un’annata così così ed era da rifondare, ora arrivo da un Sanremo in ottima salute. Posso solo fare peggio”, sono le parole di Carlo Conti riportate dal sito web “ilsipontino.net“.

L’ex vincitrice di Sanremo lancia un messaggio social: “Sono viva..”

Il Festival di Sanremo è un evento musicale che ogni anno regala moltissime emozione ai telespettatori grazie ai capolavori che gli artisti portano sul palco dell’Ariston. La vincitrice della scorsa edizione è stata Angelina Mango che ha fatto ballare l’Italia con il brano “La noia” ed ha incantato la nazione con “La rondine“, un’emozionante esibizione in onore del suo defunto papà. Tuttavia, al termine della kermesse musicale, la vincitrice ha preso le distanze dal mondo social ed anche una pausa dalla musica.

In un post pubblicato sul suo account Instagram, Angelina ha scritto una lettera commovente: “A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo in cui ‘esisto’ un pò di meno pubblicamente, mi sono accorta che ESISTO davvero, anche nella realtà. Sono viva ed è una bella scoperta“. La talentuosa cantante ha ammesso che, cambiando il suo modo di vivere la vita, ha riscoperto se stessa: “Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo. Sto scoprendo un sacco di cose che si possono fare e che appartengono alla realtà. Su 10 foto fatte se ne pubblica una, ma a volte la realtà è proprio nelle altre 9“.