Chiara Ferragni, nuovi guai per l’imprenditrice digitale: all’ultimo minuto è saltato tutto | Niente accordo e contratto stracciato

Nonostante le indiscrezioni sul nuovo accordo con Chiara Ferragni, salta tutto all’ultimo: il motivo del rifiuto.

Il 2024 è sicuramente un anno difficile per l’imprenditrice cremonese, che ha vissuto un susseguirsi di eventi destabilizzanti già dallo scorso dicembre. Tutto a partire dal Pandoro-gate, che ha dato il via a un susseguirsi di indagini verso i suoi guadagni ricevuti grazie alle sue collaborazioni di beneficenza. Da lì la sua brand-reputation ha visto una discesa, generando un odio tale da portare Chiara Ferragni ad abbandonare per un periodo i social. Tutto questo seguito dalla multa dell’Antitrust, un ritorno timido e graduale, e la separazione dal marito Fedez.

Da quel momento nuovi scenari, che spaccano il pubblico tra compassione e critiche: il nuovo rapporto con Silvio Campara, la vicenda di Tony Effe con la canzone che sembra alludere a una difesa di Chiara nel rapporto con Fedez e il successivo dissing tra i due rapper. Insomma, per Chiara non sembra esserci mai pace e a dimostrarlo è la nuova trattativa che, negli ultimi giorni, è caduta in fumo.

La trattativa di Chiara Ferragni va in fumo: cosa è successo davvero

Nelle scorse settimane sono circolate diverse indiscrezioni su una nuova collaborazione tra Chiara Ferragni e Milly Carlucci. Stando a quanto riportato, l’imprenditrice avrebbe dovuto partecipare a Ballando con le Stelle 2024, la cui puntata di lancio è prevista per questo 28 settembre.

Sempre secondo tali voci, sarebbe stata proprio la conduttrice di Sulmona a chiamare Chiara nell’iconico programma Rai, o come possibile concorrente o come guest star nel ruolo di ‘Ballerina per una notte’. E la stessa Carlucci aveva fatto intendere che qualcosa bolliva in pentola. Nonostante ciò, nulla da fare: le indiscrezioni hanno avuto giusto il tempo di trovare conferma, per poi arrivare quel ‘No’ categorico.

Perché Chiara Ferragni non parteciperà a Ballando con le Stelle 2024

La trattativa tra Milly Carlucci e Chiara Ferragni è andata in fumo, ma non per volere della conduttrice. Ed è stato quel “Purtroppo no” della regina del noto programma Rai che ha fatto intendere un chiaro dispiacere nel passo indietro dell’influencer.

Il motivo? Stando sempre alle sue parole, “Chiara non se la sente”. In effetti, come biasimarla? Nell’ultimo periodo sta rivivendo critiche di ogni genere, soprattutto dopo il dissing tra Fedez e Tony Effe, che la stessa Chiara ha definito un “tentativo palese di sfruttare il momento” e un atto “violento”, considerando le difficoltà che ha vissuto negli ultimi dieci mesi. Dunque, nulla da fare: pare che sia stanca delle critiche e voglia rimanere, almeno per il momento, in una situazione più anonima possibile.