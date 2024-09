“Avevano già pianificato tutto”: Alfonso Signorini e gli autori sotto attacco | Denunciata una subdola strategia

Il conduttore del Grande Fratello finisce sotto accusa per aver ingannato il pubblico a casa: ecco cosa è accaduto a Signorini.

Il Grande Fratello è partito da pochi giorni e già non si fa altro che parlare del reality. L’attesa per questa nuova edizione è stata davvero alta e i telespettatori non vedevano l’ora di scoprire chi avrebbe varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Sono in tanti, infatti, ad amare questo tipo di programma, ma c’è anche chi sostiene che sia tutto già organizzato e che le dinamiche che esplodono sono studiate a tavolino per creare audience.

In ogni caso, Alfonso Signorini ha ripreso in mano le redini della situazione ed è tornato in studio più carico che mai. Al suo fianco tre splendide donne ovvero Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nei panni delle opinioniste, e Rebecca Staffelli che rappresenta gli utenti social.

Il reality sta già facendo discutere sui social, in quanto si stanno già formando le prime coppie e stanno già nascendo le prime incomprensioni. Ma neanche il conduttore è immune ai pettegolezzi e ai rimproveri. Difatti, pare che Signorini e gli autori del GF siano finiti sotto attacco per aver messo in piedi una strategia davvero subdola ai danni del pubblico a casa e non solo. Ecco cosa sarebbe accaduto.

Un’esclusione inaspettata

È da questa estate che sul web sono iniziati a circolare i nomi dei papabili protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello. Alcuni di questi sono stati confermati e hanno fatto il loro ingresso in casa, mentre per altri le cose sono andate diversamente. A non entrare a far parte del reality è stata soprattutto una persona, la cui esclusione ha fatto parecchio discutere.

Si tratta di Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island, che, nell’edizione estiva 2024 del programma, ha intrapreso il suo viaggio nei sentimenti con l’ex compagna Alessia. Al termine della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, Lino sarebbe dovuto essere uno degli inquilini del GF ma qualcosa è andato storto. Il ragazzo, infatti, è stato coinvolto in un caso mediatico che avrebbe fatto fare un passo indietro agli autori del reality.

La frecciatina che arriva dai social

Lino Giuliano sarebbe stato accusato di omofobia, in seguito a dei commenti di cattivo gusto nei confronti del tiktoker Enzo Bambolina. A causa delle sue parole, gli autori del GF e Alfonso Signorini stesso, avrebbero deciso di escludere il napoletano dal gioco. Una scelta che ha scatenato la furia di Lino: “Per alcune persone, la tua onestà è solo un pretesto per liberarsi di te, come avevano pianificato ancor prima che iniziassi a far parte del loro reality“.

Per l’ex volto di Temptation Island, la sua presenza sarebbe stata ingombrante, sarebbe stata vista come qualcosa di cui sbarazzarsi e le accuse di una presunta omofobia avrebbero aiutato la produzione ad estrometterlo dal programma.