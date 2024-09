Fedez, per lui ormai non c’è più niente da fare: questa volta è finita per sempre | È arrivato il comunicato ufficiale

Il rapper sta vivendo un pessimo periodo: per Fedez si sarebbe chiusa definitivamente una porta, ecco cosa è accaduto.

Il rapper Fedez, di recente, sta vivendo un periodo davvero complesso. Negli ultimi anni, infatti, la sua vita si è completamente trasformata, passando dalle stelle alle stalle. Fino a qualche mese fa, l’uomo condivideva la sua vita con la consorte Chiara Ferragni e i due vivevano una vita invidiata da molti, circondati dal lusso, ma anche da tanto amore.

La coppia ha anche due figli, Leone e Vittoria, per i quali stravedono e ai quali cercano di non far mancare nulla, specialmente in un momento delicato come questo. Purtroppo, la loro separazione non è stata immune ai gossip e ai pettegolezzi, essendo loro due volti molti conosciuti, nel mondo dello spettacolo ma, soprattutto, nel mondo social.

Nessuno avrebbe mai immaginato che tra il rapper e l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia le cose sarebbero andate in questo modo. Ma per Fedez il momento buio sembra non finire qui perché gli sarebbe arrivato un comunicato che decreterebbe la fine certa di un capitolo della sua vita. Ecco cosa sta accadendo.

Scontro all’ultimo verso

Negli ultimi giorni, si sono diffusi video e contenuti social, nei quali veniva divulgato il dissing tra Fedez e Tony Effe. Ad oggi, però, non sappiamo che quel battibecco, costruito su barre, sia stato il frutto di un accordo per fare audience e avere hype, oppure se sia trattato di una vera e propria discussione. Ciò che sappiamo, invece, è che Fedez ha pubblicato un brano, uscito il 21 settembre. Si chiama Allucinazione collettiva ed è lo sfogo di un uomo che si chiede se questa favola infelice e storta possa mai avere un lieto fine.

Ovviamente, tutti coloro che hanno ascoltato le parole del brano hanno ricondotto il testo alla storia d’amore con la Ferragni. Nella canzone, Fedez parla anche della cerchia di amici dell’ex compagnia, affermando di odiare le persone che le stanno attorno, definendoli persino “parassiti“. Insomma, il rapper ci è andato giù pesante e si è mostrato senza peli sulla lingua, incurante delle reazioni che avrebbe potuto generare. Come se non bastasse, ora si trova alle prese anche con un altro problema. A quanto pare, sarebbe arrivato il comunicato che lo vede fuori da Lol- Chi ride è fuori. Né lui né Frank Matano faranno più parte dello show. Scopriamo insieme chi li sostituirà.

I nuovi conduttori di Lol- Chi ride è fuori

Attraverso un video spoiler, pubblicato proprio sugli account social del programma, i fan hanno potuto constatare che non saranno più Fedez e Frank Matano ad avere le redini di Lol- Chi ride è fuori.

Al loro posto, vedremo Pintus e Alessandro Siani, pronti a immergersi in questa nuova avventura e a farci divertire. Forse, il programma aveva proprio bisogno di una ventata di freschezza. Ora, non ci resta che scoprire da chi sarà formato il cast di Lol 5.