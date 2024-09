“Fammi tornare ad Amici”: appello disperato a Maria De Filippi | L’insegnante non ha ancora accettato il licenziamento

Insegnante fatta fuori dalla scuola di Amici, prega Maria De Filippi di tornare: scopriamo insieme di chi si tratta.

Finalmente, dopo mesi di attesa, Amici di Maria De Filippi tornerà nelle nostre case, domenica 29 settembre. L’appuntamento è fissato alle 14:00, ovviamente su Canale 5 e la prima puntata si preannuncia già un successo. Come tutti gli anni, vedremo la nuova classe di talenti prendere forma, dopo ogni singola esibizione che verrà giudicata da un tavolo di docenti preparati e pronti a trovare la loro stella.

Il talent della De Filippi unisce diverse generazioni, va in onda dai primi anni del 2000 e continua a essere un successo. Ogni anno, dei ragazzi si sfidano a suon di musica per riuscire ad alzare quella coppa, tanto sognata e ambita. La vera sfida, però, inizia una volta usciti dal programma.

Amici, infatti, può essere un buon trampolino di lancio, ma non è un punto d’arrivo. Per questo, i concorrenti devono rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per poter costruire delle fondamenta solide e stabili, che gli saranno d’aiuto una volta fuori. Fortunatamente, accanto a loro, ci sono degli insegnanti preparati, dei professionisti che mettono a disposizione il loro talento per i giovani che hanno voglia di imparare. Non per niente, questo è il talent più amato della TV, sia dalle persone che ci lavorano, sia dal pubblico a casa. E, a proposito di chi ci lavora, pare che un’insegnante abbia lanciato un appello disperato alla De Filippi, per poter tornare dietro la cattedra. Ecco di chi si tratta.

Un addio inaccettabile

Chi segue Amici fin dal principio, ha potuto assistere a tutti i cambiamenti che ci sono stati nel corso degli anni. Sono state modificate le modalità di selezione, sono cambiate le modalità di sfida, sono cambiati persino gli outfit dei ragazzi che, nelle ultime edizioni, hanno potuto portare sul palco il loro stile, senza nascondersi dietro quelle tute che li rendevano tutti uguali. Ma i cambiamenti più grandi, forse, riguardano proprio gli insegnanti. Quest’anno, ad esempio, diremo addio a Raimondo Todaro, che verrà sostituito con Deborah Lettieri.

Anche in passato, però, ci sono stati docenti che andavano e docenti che venivano, anche se a qualcuna non è andato giù l’abbandono “forzato” della scuola. Stiamo parlando di Fioretta Mari, insegnante di recitazione. Dopo che la categoria è stata ufficialmente eliminata dalla gara, la docente ha perso il suo posto ma non ha mai perso l’amore per i suoi alunni e la passione per il suo lavoro. Per questo ha provato a lanciare un appello alla padrona di casa.

La richiesta di Fiorella Mari

A distanza di anni, la Mari ci riprova. La donna avrebbe chiesto alla De Filippi: “Fammi tornare ad Amici“, promettendo di essere ancora pronta a dare tutta se stessa per i giovani talenti. Anche se la categoria recitazione non c’è più, l’insegnante propone di introdurre quella di dizione, importante per i cantanti. Per i ballerini, invece, ritiene sia d’aiuto studiare mimica, per interpretare al meglio i pezzi.

Dopo aver vissuto undici anni meravigliosi con Maria De Filippi, all’interno della scuola di Amici, Fioretta Mari si è trovata costretta a dover dire addio alla scuola ma il suo cuore non ha mai smesso di sperare in un ritorno. Che sia quest’anno la volta buona? Staremo a vedere se Maria accetterà o meno la sua richiesta.