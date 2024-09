Inseguita mentre si allenava in strada: Rai, la denuncia sui social del volto noto | È successo tutto in pochi minuti

La nota figura Rai denuncia un episodio accaduto mentre si allenava: tra panico e terrore, lancia l’allarme sui social.

La fama è un dono, ma non un regalo, bensì una conquista; il risultato di un talento che viene riconosciuto. Eppure questa fama, tanto ricercata da chi lavora nel mondo dello spettacolo, spesso può trasformarsi in qualcosa di più complesso che, da sempre ci viene raccontato, ma non si capisce fino in fondo se non vissuto in prima persona.

Che si tratti di musica, giornalismo, o nel settore cinematografico, entrare a far parte di un cast della tv di Stato è sempre un grande traguardo. Tuttavia, la fama significa soprattutto avere visibilità, e questo può avere un prezzo alto.

C’è chi può odiare un personaggio, anche se solamente visto dietro uno schermo; ma anche chi, di quella stima può farne un’ossessione. Questo lo sa bene la protagonista di questa vicenda che, seppur racconta un episodio a lieto fine, ha vissuto letteralmente la paura di essere inseguita.

“Un signore mi ha seguita”: l’attrice Rai denuncia l’episodio sui social

“Faccio questo video perchè sono molto spaventata – racconta la protagonista in un video pubblicato sui social – Come faccio spesso, sono andata a correre perché mi piace tanto farlo e mi alleno. Si sta facendo buio. Io sono sempre disponibile con tutti, mi fermo sempre a fare le foto, a parlare veramente con tutti, in qualsiasi situazione mi trovi”.

Così Daniela Ioia, nota attrice napoletana di Un posto al Sole, introduce l’episodio fatto di rassicurazione finale, ma panico a fior di pelle ancora palpabile. Dal suo racconto, nasce un quesito: “Se, però, mi sto allenando e peraltro ho le cuffie e non ti sento, perché mi segui con la macchina in una strada isolata e mi fai anche spaventare a morte che si sta facendo buio?”. Da qui Daniela prosegue il suo racconto, che al contempo racchiude un forte messaggio a tutti i suoi fan.

Daniela Ioia lancia l’appello: non fatelo più

Un’attrice in cuor suo sa che uscire da sola significa inevitabilmente essere assalita dalla folla: una persona nota non può che metterlo in preventivo. Tuttavia, oltre che di attrice si parla di una donna, una categoria purtroppo ancora troppo vessata. Da qui Daniela racconta l’episodio nel dettaglio, spiegando il motivo del suo appello: “In pratica un signore mi ha seguita, ha fatto qualche metro con la macchina insieme a me, mi parlava, presumo mi abbia riconosciuta, non so cosa dicesse perché io avevo le cuffie e non sentivo. Mi sono spaventata tantissimo e gli ho risposto anche male. Mi dispiace, però un po’ di buon senso: vedi che mi sto allenando? Non mi pedinare, mi fai anche spaventare”.

Dopo il racconto, Daniela conclude: “Faccio appello al vostro buon senso in generale, anche perché quando vado a correre, lo faccio proprio per staccare un poco la spina, per stare un pò con i miei pensieri. Mi sono spaventata a morte, tanto che non sono riuscita a finire l’allenamento“. Uno spavento, questo, comprensibile. Anche se il signore in questione non ha avuto di certo cattive intenzioni, il messaggio di Daniela appare chiaro: persona famosa o meno, il rispetto della tranquillità altrui andrebbe sempre in prima linea.