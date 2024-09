Maria De Filippi, la telefonata di Pier Silvio è arrivata inaspettata: tagliata fuori per fare spazio alla sua pupilla

La conduttrice più amata di Canale 5 presa di mira da Pier Silvio: Maria De Filippi costretta a rinunciare al suo spazio.

I fan di Canale 5 e dei programmi di Maria De Filippi stanno scalpitando nell’attesa di rivedere le loro trasmissioni preferite sul piccolo schermo. Difatti, è da tempo che si attende il ritorno di Uomini e Donne, ma questo viene posticipato di settimana in settimana, lasciando spazio a My Home My Destiny, soap turca di grande successo.

Ma, settembre è anche il mese in cui dovrebbero ripartire Tu si que vales e Amici, altri due programmi di punta con e di Maria De Filippi. A quanto pare, però, nessun inizio sembra essere stato ancora definito, se non, forse, quello del talent, che dovrebbe iniziare il 22 settembre. Dopo la scorsa edizione, in cui ha trionfato la cantante Sarah Toscano, sembrano essere molte le novità in ballo.

Insomma, pare che neanche per la regina di Canale 5 ci sia tregua. Pier Silvio Berlusconi continua ad apportare cambiamenti sulla sua rete, spostando e modificando orari e giorni come meglio crede. Questa volta, quindi, è toccato anche a Maria De Filippi, che si trova a dover rinunciare al suo spazio, per via della pupilla del capo dell’azienda televisiva.

Le ultime novità di Canale 5

Canale 5, probabilmente, sarebbe vuoto senza i programmi della De Filippi. Dal pomeriggio, fino alla prima serata, la conduttrice ci tiene compagnia con storie d’amore, storie di famiglie divise, sogni di giovani ragazzi e conquista, anno dopo anno, sempre più telespettatori. Per questa nuova stagione televisiva, però, pare che le cose cambieranno, perché uno dei programmi di punta della conduttrice verrà addirittura ridotto.

Stiamo parlando di Amici che, anziché terminare alle 16:30, come negli anni passati, terminerà alle 16:00. L’appuntamento della domenica pomeriggio, dunque, sarà ridotto di mezz’ora. Dopo la messa in onda del talent, ci sarà Verissimo, quindi molti sostengono che quella mezz’ora “strappata” alla De Filippi, sarà poi regalata a Silvia Toffanin, compagna di vita di Pier Silvio. Si tratta di semplici supposizioni, che potranno concretizzarsi solo nel momento in cui ripartirà la nuova edizione di Amici. Fino a quel momento, non ci resta che curiosare tra le novità di quest’anno.

Le novità nella scuola di Amici

Stando alle voci che circolano sul web, in questa edizione vedremo nuovi docenti. Confermati, a quanto pare, sono Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, mentre gli altri insegnanti potrebbero essere sostituiti da nuovi volti.

C’è chi parla di Elena D’Amario e chi di Giusy Ferreri, ma dai vertici dell’azienda non è ancora arrivata alcuna conferma. A questo punto, dobbiamo solo attendere il 22 settembre e vedere, con i nostri occhi, tutte le novità della nuova edizione.