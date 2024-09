Amici, la lite violentissima non ha lasciato speranza: Maria De Filippi ha provato di tutto | Chi se ne va

Una grande assenza si manifesta per l’imminente inizio della nuova stagione di Amici, Maria De Filippi ha tentato di tutto.

Con l’inizio della nuova stagione televisiva iniziano a giungere indiscrezioni e notizie ufficiali in merito ai programmi più seguiti dei nostri palinsesti, tra i quali è presente proprio il noto talent show Amici di Maria De Filippi.

Il programma, in onda su Canale 5, è molto atteso dai telespettatori, che attendono con ansia di rivedere i coach e di poter conoscere le ragazze e i ragazzi che andranno a occupare i banchi della nuova edizione.

Il talent show dei giovani è diventato sempre più importante e prestigioso, questo è evidente anche visto che nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo abbiamo visto partecipare tra i cantanti in gara moltissimi degli allievi che hanno avuto successo proprio grazie a questo programma.

Sfortunatamente, però, sembra che uno tra i nomi più amati dello show potrebbe non essere presente tra i membri del cast di quest’anno: una notizia che ha stupito tutti visto la sua presenza fissa negli ultimi anni nei panni di coach, ecco di chi si tratta.

Amici di Maria De Filippi: l’addio di Raimondo Todaro

Si tratta proprio di lui, uno dei coach più amati del programma, Raimondo Todaro, starebbe valutando di non accettare il ruolo per la prossima edizione della trasmissione.

La notizia si è diffusa a macchia d’olio sui social, tra i commenti dei fan delusi di non poter rivedere il proprio idolo all’opera: la motivazione di questa grande assenza sono state indagate dal settimanale DiPiù.

Raimondo Todaro: tutti i motivi dell’addio ad Amici

“La volontà di andarsene è sua, di Raimondo mentre Maria è pronta a trattenerlo facendo leva sul suo carisma. Ci riuscirà?”, leggiamo sul settimanale, “È presto per dirlo. Il coach sembra essere diventato troppo insofferente alle discussioni con gli altri insegnanti, in particolare, come detto, con la Celentano. Un rapporto che lo avrebbe logorato fino al punto di dire basta”.

Non è un segreto che il ruolo di coach preveda una certa capacità retorica necessaria per portare sul tavolo le proprie argomentazioni quando in contrasto con gli altri coach della trasmissione. Alcuni ipotizzano che la possibile assenza di Raimondo Todaro sarebbe dovuta anche a queste discussioni piuttosto sfiancanti. Non resta che attendere una comunicazione ufficiale e la prima puntata del talent.