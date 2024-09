Il Paradiso delle Signore, anticipazioni scandalose: proprio lei arriva a Milano | Patatrac senza precedenti

Nuova sorprendente anticipazione de Il Paradiso delle Signore: un arrivo è pronto a sconvolgere gli equilibri dei protagonisti.

La soap, in onda su Rai 1 dal 2015, è pronta a ripartire. La data del grande ritorno de Il Paradiso delle Signore è fissata al 9 settembre, giorno in cui i telespettatori potranno ritrovare i loro protagonisti preferiti e reimmergersi nelle avventure di un cast sensazionale.

Oramai, la fiction ha conquistato il cuore di tutti ed è diventata l’appuntamento più atteso del pomeriggio. Dopo la pausa estiva, dunque, non ci resta che preparare una bella porzione di popcorn e metterci comodi, perché ne vedremo delle belle. Stando alle anticipazioni che circolano in rete, ci sarebbe un arrivo a Milano che sarebbe pronto a portare scompiglio e problemi tra i personaggi.

Scopriamo insieme chi sarà il protagonista o la protagonista di questa patatrac, andando a curiosare tra le trame della settimana. Le puntate dal 9 al 13 settembre 2024 saranno ricche di colpi di scena. Scopriamone di più insieme.

Un arrivo inaspettato

Lunedì 9 settembre, ripartirà Il Paradiso delle Signore, con qualche volto vecchio in meno e qualche volto nuovo in più. Nell’ultima stagione, infatti, abbiamo dovuto dire addio a Vittorio Conti e a Maria Puglisi, e ora ritroveremo Roberto Landi e Marcello Barbieri alle redini dell’attività di Conti e Gianlorenzo Bottieri alle prese con la nuova collezione della donna. A gestire le vendite, Irene Cipriani e Mirella, la quale ha preso il posto di Clara. Ritroveremo, poi, Salvo ed Elvira, innamorati più che mai, ancora ostacolati dalla famiglia di lei.

Ma, a mettere lo zampino negli intrighi della soap, arriverà Odile, figlia della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. La ragazza, interpretata da Arianna Amadei, si stabilirà a Milano, presso Villa Guarnieri. La ragazza diventerà centrale all’interno delle dinamiche de Il Paradiso delle Signore, perché sarà coinvolta in scandali di famiglia e battibecchi con la madre, che non passeranno di certo inosservati.

Tra moda e intrighi

Certo è che ci aspetta una bella settimana, fatta di intrighi e misteri all’interno dell’atelier e non solo. Roberto e Marcello sono focalizzati sulle strategie marketing che possano dare una spinta alla loro attività, mentre Salvatore fa di tutto per conquistare i genitori di Elvira. Adelaide cerca di tenere Umberto lontano da sua figlia Odile e Marta è alla ricerca di un nuovo stilista per la Galleria Moda Milano.

Oltre a Odile, però, arriverà anche a Milano un misterioso giovane, che diventerà un nuovo commesso in prova al Paradiso. Si tratta di Enrico Bracciano che, con i suoi modi di fare, attira l’attenzione di tutti. Ora, non ci resta che attendere qualche giorno per vedere con i nostri occhi ciò che accadrà tra i protagonisti di una delle soap più amate della TV.