Stefano De Martino, neanche è iniziato Affari tuoi e già con un piede fuori la porta: “Mi licenziano”

È iniziata da appena qualche giorno la diciassettesima edizione di Affari tuoi, il game show di Rai Uno condotto da Stefano De Martino

Prendere il posto di un mostro sacro come Amadeus non è certo facile, ma Stefano De Martino ha accettato di buon grado la sfida che i vertici della RAI gli hanno proposto. Il giovane conduttore campano, ex ballerino di Amici, da lunedì scorso conduce “Affari tuoi”, lo storico game show in onda nell’access prime time.

È stato scelto lui per sostituire Amadeus trasferitosi nel frattempo armi e bagagli sul Canale NOVE. Nelle prime puntate l’ex talento della danza lanciato nel talent di Maria De Filippi sembra se la sia cavata piuttosto bene, con discreta disinvoltura.

È ancora presto, ovviamente, per emettere sentenze chiare e definitive: è necessario e inevitabile far trascorrere un periodo di rodaggio per il giovane conduttore che sta comunque conquistando le simpatie del pubblico in studio e soprattutto dei telespettatori.

“Affari tuoi” è un programma impegnativo e sul quale la RAI punta parecchio nel confronto a distanza con gli altri competitors, in particolare Mediaset. Sotot la guida di Amadeus aveva raggiunto indici di ascolto sensazionali e servirà tempo prima che si ripetano certi risultati con il giovane De Martino.

Stefano De Martino, arriva l’annuncio che sconvolge tutti: così non si può andare avanti

Il quale dal canto suo è piaciuto molto per come è riuscito a disimpegnarsi senza mostrare alcun imbarazzo, gestendo al meglio tutte le fasi più importanti del gioco. Nelle prime tre serate tra l’altro tutti i concorrenti hanno vinto cifre di una certa consistenza.

Gli ultimi due, una coppia molto affiata, hanno portato a casa 30mila euro, tanto che lo stesso conduttore ha iniziato, scherzando ma forse non troppo, a preoccuparsi: “Mi fanno notare che questa è la mia terza puntata e la terza in cui ci sono soldi sicuri“.

Stefano de Martino, l’annuncio scuote la RAI: “Durerò poco”

La conseguenza non può che essere una: “Qui finisce che mi licenziano! Mi diranno: ‘Senti, si vince troppo con te, te ne devi andare a casa‘”. De Martino ha colto l’occasione per strappare un sorriso ai telespettatori.

Nella realtà l’inizio dell’ex ballerino di “Amici” è considerato soddisfacente dai dirigenti di Viale Mazzini secondo cui gli ascolti sono destinati a crescere nelle prossime settimane. A meno che il fattore Amadeus non stravolga tutto.