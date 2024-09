Milly Carlucci ha fatto fuori anche lui in quattro e quattr’otto: non c’è stato proprio nulla da fare

Mancano poco più di tre settimane all’inizio della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle. E arriva una clamorosa sorpresa

Il conto alla rovescia sta per terminare. Tra circa tre settimane, per l’esattezza sabato 28 settembre, su Rai Uno andrà in onda la prima puntata dello show più atteso dell’anno. Avrà inizio la diciannovesima edizione di “Ballando con le Stelle“, lo spettacolo ideato e condotto come sempre da Milly Carlucci.

I vertici della RAI avevano chiesto alla conduttrice abruzzese di selezionare un cast di concorrenti di alto livello, un’indicazione molto precisa che la diretta interessata ha rispettato in pieno. I volti nuovi scelti dalla Carlucci sono tutti di primo piano, per la gioia dei dirigenti di Viale Mazzini.

Le novità però non finiscono qui: per ottenere un rilancio in grande stile dello storico dancing show Milly Carlucci ha deciso di apportare cambiamenti significativi anche alla rosa degli insegnanti di ballo prendendo decisioni drastiche e perfino sorprendenti.

Nelle scorse settimane è stato ufficializzato l’addio di un ballerino che ha fatto la storia di “Ballando”, vale a dire Samuel Peron che nella scorsa primavera ha partecipato a “L’Isola dei Famosi”, il reality in onda sulle reti Mediaset, autoescludendosi di fatto dal dancing show della RAI.

Milly Carlucci, ha deciso tutto negli ultimi giorni: non si torna più indietro

Peron è stato il primo ad essere ‘tagliato’, ma non l’ultimo: negli ultimi giorni anche la bella e bravissima Lucrezia Lando ha annunciato l’addio sui suoi profili social in quanto impegnata in un nuovo e a quanto pare affascinante progetto.

Non è finita qui però: un terzo ballerino di primissimo piano è stato messo alla porta dalla produzione dello show e nel darne l’annuncio non ha nascosto tutta la sua delusione. Una presa di posizione drastica, ispirata quasi certamente da Milly Carlucci in persona.

Milly Carlucci, l’addio è definitivo: ecco la spiegazione

Stiamo parlando di Simone Casula che dunque non farà più parte del cast dei ballerini. Attraverso il suo profilo Instagram, Casula ha spiegato le ragioni di questo addio a sorpresa non facendo nulla per nascondere un briciolo di amarezza.

“Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest’anno non sarò in gara. Continuerò a far parte della famiglia di Ballando e mi vedrete ballare in quella pista come ballerino per una notte“.