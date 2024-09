Uomini e Donne, neanche è iniziato e già l’annuncio bomba: Maria De Filippi non ci avrebbe scommesso un euro

Sta per partire la ventinovesima edizione di Uomini e Donne: l’attesa è già spasmodica ma c’è una clamorosa notizia dell’ultim’ora

L’attesa dei tanti telespettatori fedeli appassionati di “Uomini e Donne” sta per finire. Tra una settimana, per la precisione lunedì 9 settembre, avrà inizio la nuova edizione dell’ormai storico dating show in onda da quasi trent’anni su Canale 5 e condotto come di consueto da Maria De Filippi.

La presentatrice e autrice ha il compito di far sì che il programma continui a suscitare interesse in un pubblico che negli ultimi anni è cresciuto in termini di gradimento e soprattutto di ascolti televisivi. Proprio per questo la De Filippi ha deciso di confermare in blocco il trio di opinionisti.

Restano al proprio posto i fedelissimi Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tini Cansino, pronti per l’ennesimo anno a scatenare dibattiti e polemiche in studio. Qualche novità di rilievo è invece in programma nella scelta di tronisti, corteggiatrici e corteggiatori, dame e cavalieri.

Del resto da sempre “Uomini e Donne” vive proprio sulle tensioni e sul confronto continuo, soprattutto in termini di attrazione reciproca. E proprio per questo motivo può succedere che tra due persone, a volte, possa divampare il fuoco del vero amore.

Uomini e Donne, è nato un vero amore: Maria De Filippi è spiazzata

È quanto sarebbe accaduto a due grandi protagonisti della scorsa stagione, vale a dire Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, storica dama del trono over. Vicinanza ebbe più di un anno fa una liaison, poi tramontata, con una figura di riferimento del dating show come Ida Platano.

A quanto pare però la storia d’amore con Roberta Di Padua avrebbe preso tutta un’altra piega ed è lei stessa a raccontarlo. L’ex dama, madre di un figlio di undici anni avuto da una precedente relazione, ha svelato l’intenzione di Vicinanza di costruire una famiglia con lei.

Uomini e Donne, Maria De Filippi non può farci nulla: ormai hanno deciso

“È un’idea che mi spaventa tanto ma non per lui ma perché ho il terrore, dato il mio passato, di rimanere di nuovo single con un bimbo piccolo da crescere – la frase sincera e spassionata di Roberta Di Padua -. Alessandro in effetti è molto propenso a questa eventualità“.

Chissà che a questo punto l’amore nato sul trono di “Uomini e Donne” non porti la coppia così formatasi a compiere un passo che fino a qualche mese fa nessuno si aspettava, neanche Maria De Filippi. Cosa può combinare l’amore…