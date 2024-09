Luca Calvani, non solo in un reality: ecco in quale programma televisivo lo abbiamo visto | Per lui è stato un disastro totale

Il concorrente del GF Luca Calvani ha preso parte ad un altro format televisivo ma per lui non è finita nel migliore dei modi.

Questa edizione del Grande Fratello è ricca di personaggi interessanti, sia per la loro carriera che per la vita privata. Questo è il caso lampante di Luca Calvani che, oltre a detenere un curriculum davvero ampio, conserva una personalità accattivante e tutta da scoprire.

Per quanto riguarda il percorso di vita, Luca è sicuramente un soggetto interessante. Basti pensare al suo matrimonio nel 2000 con Francesca Arena, con cui ha vissuto una storia d’amore per 16 anni, e hanno dato alla luce la bellissima Bianca nel 2009. Dopo la loro separazione, l’uomo decide di fare coming out nel 2022, presentando a suo modo il nuovo compagno Alessandro Franchin, una storia, questa, già in corso da 6 anni.

La carriera di Luca Calvani

Ma non è solo la vita privata di Luca ad essere ricca di eventi. Anche la sua carriera nel mondo dello spettacolo è davvero ampia. Oltre ad aver partecipato a diversi film, web series e programmi televisivi, Luca non è di certo nuovo all’ecosistema dei reality. Ricorderemo nell’ormai lontano 2006, la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, che lo vide uscire come vincitore.

Adesso, a distanza di 8 anni, il concorrente ritenta la sorte, ma con un format decisamente diverso e pronto a sviscerare l’io più interiore di ogni concorrente. Questo è ciò che in molti sanno ma una sua esperienza che è passata inosservata a molti è stata quella a Cortesie per gli ospiti.

L’esperienza di Luca Calvani a “Cortesie per gli ospiti”

Come già accennato, Luca Calvani non è certo nuovo al mondo dei reality ma non solo in vesti di concorrente. Nel 2022, infatti, Calvani si è unito al team di giudici del celebre programma in onda su Real Time, Cortesie per gli ospiti, prendendo il posto dell’architetto Diego Thomas.

Il suo ruolo nel programma, dedicato al bon ton e all’arredamento, sembrava perfetto: con il suo background di attore e appassionato di design, Luca ha portato una ventata di freschezza e personalità al format. Al fianco di Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi ha giudicato le case e il comportamento dei concorrenti, facendo leva sulla sua sensibilità estetica e sulle esperienze personali.

Tuttavia, nonostante le aspettative, l’avventura non è durata a lungo. Dopo poco tempo, Luca ha abbandonato il format lasciando ad oggi i fan e il pubblico senza risposte chiare. Alcuni ipotizzano che siano stati gli impegni lavorativi e personali a spingerlo a prendere questa scelta, visto che Calvani ha continuato a esplorare nuovi progetti sia nel mondo della recitazione che in quello imprenditoriale, altri che vi siano stati problemi veri e propri. Una questione ancora avvolta nel mistero.