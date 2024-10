“Tutto per contrastare Amadeus”: il terribile sospetto sui vertici della Rai | Una subdola strategia per distruggerlo

Ancora turbolenze in Rai: numerose le illazioni dei telespettatori, sarebbe stato fatto tutto per evitare il trionfo del conduttore Amadeus.

Negli ultimi anni le reti del servizio pubblico sono state al centro di moltissime polemiche sia online che offline, una serie di scontri che hanno riguardato scelte dei vertici e non solo. Basti pensare alla questione che ha riguardato il monologo di Antonio Scurati e che ha causato, alla fine, un provvedimento disciplinare per Serena Bortone che ha letto in diretta il monologo in questione nonostante l’assenza dell’ospite.

Come lo scorso anno,, anche questo ha visto una serie di migrazioni che hanno visto conduttori di un certo calibro passare ad altre reti: nel 2023 era toccato a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con Che Tempo Che Fa, passati a Discovery, e a Bianca Berlinguer, che ha accettato il lavoro in Mediaset.

Quest’anno abbiamo visto sbarcare su Nove uno dei volti che era diventato il simbolo di Rai visto anche il suo ruolo, mantenuto per diversi anni, di direttore del Festival di Sanremo: parliamo di Amadeus, che da alcuni giorni è in onda su Discovery alla conduzione del programma “Chissà chi è“.

La trasmissione è un gioco che va in onda tutte le sere della settimana alle 20.30, allo stesso orario di un altro programma in onda in Rai che sembra lo stia sfidando in ambito di ascolti ottenuti: parliamo del longevo Affari tuoi.

Affari Tuoi, il testa a testa con Amadeus

In onda quasi contemporaneamente, Affari Tuoi e Chissà Chi si contendono l’attenzione del pubblico a casa. Senza dubbio il cambio di conduzione, passata a Stefano De Martino, ha istillato una certa curiosità nei telespettatori, che hanno voluto vedere come se la cavasse il nuovo giovane conduttore nelle prime messe in onda.

Nelle ultime puntate di Affari tuoi, però, è accaduto qualcosa che ha fatto sbocciare un pensiero piuttosto malizioso riguardo le intenzioni della rete pubblica.

Vincita o investimento sull’audience? Affari tuoi rischia

Dopo alcune vincite ottenute dai concorrenti di Affari Tuoi, alcuni utenti sul web hanno proceduto a un linciaggio online della trasmissione, insinuando che si tratti di vincite decise a tavolino per sfilare più telespettatori possibili proprio ad Amadeus.

Si tratta di una possibilità abbastanza improbabile dato che, per altro, non è detto che un programma che vede piú vincite in denaro del solito sia più seguito. Senza dubbio quest’anno assisteremo a un testa a testa pieno di sfide tra le due trasmissioni.