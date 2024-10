Grande preoccupazione a Mediaset: si è sentita male dietro le quinte | Costretti ad interrompere tutto

Shock dietro le quinte di uno dei programmi più amati della Mediaset: la donna accusa un malore, ecco di chi si tratta.

Mediaset è da sempre la rete che offre programmi di intrattenimento molto amati dal pubblico a casa. Ora che la stagione è ripartita alla grande, con Tu si que vales, Amici, Uomini e Donne e molto altro, i telespettatori hanno ripreso a godere dei loro appuntamenti settimanali fissi.

Difatti, è soprattutto Canale 5 a riscuotere maggiore successo, con format che riescono a intrattenere un pubblico molto ampio e le soap turche che stanno appassionando l’Italia intera. Anche se Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare una svolta alla sua azienda, dopo la scomparsa di suo padre, Mediaset non smette di registrare numeri da record.

Per questo, i fan si appassionano sia a quello che accade davanti alle telecamere, sia a ciò che accade quando i riflettori si spengono. E, di recente, si è diffusa la notizia che una donna si è sentita male proprio poco prima di una registrazione. La preoccupazione è stata talmente tanta, che gli addetti ai lavori sono stati costretti a interrompere tutto. Vediamo insieme di chi si tratta.

Forti emozioni per la donna

Chi non è abituato a stare sotto l’occhio delle telecamere costantemente può avere qualche momento di tentennamento, può farsi guidare e trasportare troppo dalle emozioni, talmente tanto da non riuscire a gestirle. È ciò che sarebbe accaduto a Francesca Sorrentino, la nuova tronista di Uomini e Donne. La ragazza, in realtà, non è proprio nuova alla TV, perché aveva già partecipato all’edizione estiva di Temptation Island 2024, assieme al suo ex fidanzato Manuel Maura.

I due, per un pò, hanno vissuto una relazione con alti e bassi, fatta di tira e molla, fino a che Francesca non ha deciso di pensare a sé e darsi una seconda possibilità, accettando l’offerta di tronista. Purtroppo, però, l’ansia avrebbe avuto la meglio. Prima dell’esterna con Lorenzo, la ragazza stava per svenire e la troupe si è vista costretta a interrompere la registrazione.

Francesca sul trono

Fortunatamente, dopo un momento di spavento generale, la ragazza sarebbe riuscita a concludere l’esterna e Lorenzo sarebbe stato bravo a metterla a proprio agio. Il problema di Francesca, però, come sottolinea anche la De Filippi, è che si sente inadeguata. Il senso di ansia che l’assale, prima e dopo le esterne, è dovuto anche al suo essere molto autocritica.

Francesca Sorrentino, però, viene vista dal pubblico a casa come una ragazza d’altri tempi, piena di valori e di principi. Con il tempo, prenderà confidenza con il trono e con le dinamiche del programma, portando alla luce la parte migliore di sé e, magari, trovando anche l’amore della sua vita.