Il Paradiso delle Signore, una telefonata improvvisa getta nel caos casa Puglisi: guai in arrivo dalla Sicilia per Ciro

Saranno molte le novità che stravolgeranno i protagonisti de Il Paradiso: tra queste, una chiamata pronta a scombussolare la vita di Ciro.

Si è appena conclusa una settimana ricca di tensione a Il Paradiso delle Signore. La tensione tra Vittorio e Tancredi, culminata nella minaccia con una pistola, ha lasciato un segno su entrambi. Sebbene Tancredi non abbia premuto il grilletto, il suo gesto ha messo in una posizione di forza Vittorio che, nonostante tutto, ha deciso di non denunciarlo, mantenendo intatta la sua immagine di uomo onorevole.

Anche Enrico è al centro di dinamiche complesse. Schiacciato dai sospetti di Armando, che sembra intuire che qualcosa non vada, decide di lasciare il magazzino del Paradiso, gettando ulteriori ombre sulle sue motivazioni. Parallelamente. Odile invece è sempre più divisa tra le offerte che ha ricevuto e il suo legame con Marcello, mantenendo però tutto segreto alla Contessa. Invece, la situazione tra Elvira e Salvo continua a complicarsi in quanto dopo il loro avvicinamento, Elvira è sempre più determinata a tagliare ogni legame con suo padre.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 7 all’11 ottobre

Nelle recenti anticipazioni, Elvira si confida con Irene dopo la sua prima volta con Salvo, chiedendole di mantenere il segreto. Nonostante questo, l’atmosfera tra i due è cambiata. L’unica in grado di capirla davvero è Mirella, con la quale si apre ulteriormente. Tuttavia i consigli di Mirella non sono facili da digerire, specialmente dopo il racconto delle sue vicende personali.

Nel frattempo, Armando cerca di convincere Enrico a non lasciare il Paradiso, mentre Botteri finalmente trova il prezioso bisso, un tessuto raro che servirà per creare l’abito principale della collezione Costa Smeralda. Alla Galleria Milano Moda, Furlan presenta il suo primo prototipo, segnando un momento importante per la concorrenza tra i due grandi magazzini.

A sorpresa, Odile rivede Matteo e ne resta colpita. La chimica tra loro sembra palpabile e questo incontro potrebbe portare a sviluppi interessanti. Dietro le quinte, Tancredi ha intenzione di usare Odile contro il Paradiso ma Umberto interviene fermando i suoi piani. Intanto, proprio Guarnieri scopre che Marcello potrebbe aver preso l’affare della Costa Smeralda e incarica Matteo di scoprire cosa stanno tramando Barbieri e il suo stilista.

Guai in arrivo per la famiglia Puglisi

La tranquillità della famiglia Puglisi viene scossa da una telefonata improvvisa. Ciro riceve infatti una chiamata da un vecchio compare siciliano, che chiede ospitalità per suo figlio Mimmo, un poliziotto trasferito a Milano. Ciro, turbato, preferisce non informare subito Concetta, consapevole che la situazione potrebbe degenerare.

E infatti, quando Concetta scopre della richiesta, si oppone fermamente all’idea di accogliere Mimmo in casa, ciò non fa altro che aprire un nuovo scenario di scontro nella famiglia. Ma soprattutto questa notizia getta una vera ombra sulla famiglia siciliana.