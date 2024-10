Elettra Lamborghini, il suo fisico esplosivo nasconde un segreto: lo fa tutti i giorni per mantenersi sempre in forma

Un fisico mozzafiato e forme da capogiro: Elettra Lamborghini svela il segreto che le permette di mantenersi in linea.

Sono diversi anni che abbiamo visto in Elettra Lamborghiniun mutamento fisico, che l’ha resa ancora più bella di quanto non lo fosse già in passato. Il suo successo e l’amore coronato sono stati sicuramente dei lanci motivazionali per intraprendere un’alimentazione più sana e praticare correttamente esercizio fisico, ma il suo segreto sembra essere proprio la sua passione per gli animali.

Come molti sapranno, Elettra Lamborghini è vegetariana, e segue dunque un regime alimentare strutturato che le permette di rimanere in forma senza eccedere poiché, come ha rivelato in un’intervista, è un’amante spassionata dei dolci. La rimozione di carne nella sua alimentazione gioca sicuramente un punto chiave, ma questo non sembra essere il suo unico ‘cavallo di battaglia’, poiché oltre palestra e alimentazione c’è un altro segreto che in pochi sanno e proprio di cavalli si parla.

Elettra Lamborghini: i segreti della sua forma fisica

Come già accennato, Elettra segue da anni una dieta vegetariana, che consiste nel mangiare molti cibi a base di fibre e proteine e riducendo i carboidrati. La dieta si suddivide in 5 pasti, che vede nei pranzi una dose ridotta di pane, pasta o riso, e al posto delle proteine animali, i nutrienti provengono da legumi, tofu e hamburger di farro: il tutto condito con verdure. Gli spuntini sono composti prevalentemente da frutta secca e latte di soia. Questo, aggiunto ad una regolare attività fisica.

Sebbene possa sembrare tutto, Elettra ha svelato che ad aiutarla a mantenere un fisico tonico è anche uno sport a cui è molto legata, ossia andare a cavallo. Per quanto possa sembrare un’attività ‘passiva’ agli occhi dei tanti, Elettra ha spiegato il motivo per cui questo porterebbe ad un fisico tonico.

Il ruolo dell’equitazione per Elettra Lamborghini e i benefici per la forma fisica

Elettra Lamborghini non si limita a cavalcare per il piacere ma sfrutta questa passione per mantenere il suo corpo tonico e agile. Nell’intervista con Ok Salute e Benessere, la cantante ha descritto il cavallo come un compagno che la aiuta a liberarsi dallo stress e dalle preoccupazioni quotidiane. “Quando cavalco, la mia mente si svuota. Sento i pensieri e l’ansia svanire, e mi concentro sul movimento del cavallo”, ha affermato .

Per poi proseguire: “Guidare un animale così possente richiede molto impegno e grande dispendio energetico. Sono coinvolti tutti i muscoli, è come fare un total body – spiega Elettra – Alleno le gambe, i glutei, le braccia, gli addominali: pensate che i cavalli pesano dai 300 chili in su e hanno una forza commisurata alla loro stazza. Per gestirli serve grande esercizio, tecnica e molto equilibrio. Insomma si fa core stability, come la chiamano i personal trainer, ma in modo decisamente più divertente”. Un beneficio mentale che si riconnette a quello fisico, che dire, non si finisce mai di imparare.