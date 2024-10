Caos dietro le quinte di Rai 2: la conduttrice ha “rubato” l’ospite più attesa alla sua collega | Come un pugnalata alle spalle

Tutti la vogliono nelle loro trasmissioni, ma solo una l’ha convinta: ecco cosa sta accadendo dietro le quinte di Rai 2.

Ci sono volte in cui un’ospite può cambiare le sorti del programma. Questo accade quando la persona ospitata è sulla bocca di tutti e alimenta discussioni e gossip, facendo alzare gli ascolti. Sarà per questo, allora, che Milly Carlucci ha insistito così tanto per avere questa donna nello studio di Ballando con le stelle, senza troppi successi.

La conduttrice, quest’anno, ha scelto un cast eccezionale, da Federica Nargi a Sonia Bruganelli, fino alla star internazionale, amatissimo dai fan di Terra Amara, Furkan Palali. Ma, a quanto pare, Milly Carlucci sperava di portare nella sua squadra anche un altro vip, una donna con la precisione, conosciuta da tutti.

Purtroppo, però, le cose non sono andate come sperava e non solo l’ospite ha rifiutato, ma ha anche preferito accettare l’offerta di un’altra conduttrice. Dietro le quinte di Rai 2 si fanno scintille. Scopriamo insieme chi è la mela della discordia e in quale programma la vedremo.

Un’ospite inaspettata

Chi utilizza molto il web per informarsi sui fatti che accadono in tempo reale, non può non essere a conoscenza di tutto lo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale più famosa di sempre sarebbe sulla bocca di tutti, prima per il caso Balocco, per il quale è stata condannata con l’accusa di truffa aggravata e poi per la separazione dal rapper Fedez, e tutto ciò che ne è scaturito in seguito.

La coppia, inaspettatamente, ha annunciato la sua separazione lo scorso anno. I fan dei Ferragnez sono rimasti sorpresi da questa decisione, ma non credevano che la fine del loro amore potesse portare a un tale scompiglio. Di recente, l’influencer è stata coinvolta nella bufera mediatica animata dal dissing tra l’ex marito e Tony Effe. Chiara, però, pare sia pronta a ricominciare da sé, circondata da amici e parenti che la amano e, soprattutto, incoraggiata dall’amore per i suoi due figli, Leone e Vittoria. Nonostante non se la sia sentita di accettare la proposta di Milly Carlucci, stando ai rumors che circolano in rete, vedremo la Ferragni in un altro programma di Rai 2. Ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni si trasforma in una Belva

Archiviata la questione Ballando con le stelle, la Ferragni sarebbe pronta a farsi intervistare nel programma Belve. Ebbene sì, Francesca Fagnani è la conduttrice che avrebbe “rubato” l’imprenditrice digitale alla Carlucci. Ancora non si ha la certezza della sua partecipazione, ma questa potrebbe essere per lei l’occasione per parlare della sua rinascita, per mettere un punto a tutto ciò che è accaduto fino ad ora.

La regina dei social è tornata ad aggiornare i suoi followers attraverso le storie e sembra essere tornata a fare quello che più ama, dopo mesi di silenzio. Il lento rientro alla normalità, dunque, potrebbe essere segnato, soprattutto, dalla partecipazione a Belve, il programma della Fagnani al quale aveva già partecipato Fedez, nei mesi scorsi. Per Chiara, però, potrebbe essere anche il luogo in cui togliersi qualche sassolino dalla scarpa.