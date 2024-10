Milly Carlucci, una delle concorrenti sul piede di guerra: giuria e autori sotto attacco | Le sue accuse al veleno

Scandalo a Ballando con le stelle: una concorrente si ribella ed esplode contro tutti, Milly Carlucci compresa.

Torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Quest’anno, pare il cast sia davvero stellare, per non parlare delle ospitate che danno un tocco in più alle dinamiche del programma, come quella di Barbara d’Urso.

L’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha deciso di mettersi in gioco, dopo più di un anno di lontananza dal piccolo schermo, per mostrare un altro lato di sé. La conduttrice si è presentata scatenata, battibeccando con la Lucarelli, parlando del fatto che è stata costretta a lasciare Mediaset, che ora si ritrova senza trash.

Ma, tra una discussione e l’altra, la d’Urso ha anche ballato e dobbiamo dire che lo ha fatto abbastanza bene. Dall’altra parte, però, pare ci sia stata qualcuna a cui non sia andato giù il modo in cui si è svolta la serata. Una concorrente che fa parte del cast ufficiale, infatti, ha fatto valere le sue ragioni, il suo pensiero, stando sul piede di guerra. Ha attaccato tutti, giurati e autori. Ecco di chi si tratta.

Lo sfogo in diretta

Quando si inizia a fare parte di Ballando con le stelle, le ospitate sono una prassi e così, a La Volta Buona, di Caterina Balivo, abbiamo ritrovato una delle protagoniste più amate di quest’anno, Federica Nargi. L’ex velina di Striscia la Notizia, che fa coppia con Luca Favilla nello show, si sarebbe sfogata, dicendo di essere penalizzata dal fatto di esibirsi sempre tra i primi.

Nella stessa occasione, si è rivolta a Fabio Canino, presente nello studio della Balivo e giudice a Ballando con le stelle, accusandolo di dare dei voti un pò cauti all’inizio. Come lui, anche tutti i giurati che siedono al tavolo delle votazioni. Ovviamente, Canino ha negato la cosa, ma la Nargi è parsa molto ferma sulle sue posizioni.

La determinazione della Nargi

In studio, era presente anche Laura Freddi, che ha chiesto all’ex velina se ci fosse rimasta male o meno del fatto di essere paragonata a Bianca Guaccero. Carolyn Smith le ha dato addirittura un 5, ma Federica ha una grande determinazione e pretende molto da sé.

Dalla sua parte, il partner di gara Luca Favilla, che ha riconosciuto la bravura e l’impegno della sua collega. Ora, entrambi sperano che il meccanismo del programma cambi e che la loro esibizione possa essere inserita nel mezzo della serata.