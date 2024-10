Chiamata improvvisa dai vertici: Alfonso Signorini cancellato dal palinsesto | C’è già il nome del suo sostituto

Alfonso Signorini dimenticato da Mediaset: arriva la decisione improvvisa che stupisce il conduttore e i suoi fan.

Pare proprio che Alfonso Signorini stia rischiando grosso. Negli ultimi anni, è sempre stato riconfermato come conduttore del Grande Fratello e i vertici Mediaset si sarebbero sempre affidati a lui sulla conduzione di un reality che ha fatto la storia dei reality.

Purtroppo, però, è arrivato un colpo basso anche per lui. Pare proprio che le cose stiano per cambiare e nessuno può farci nulla. Si sa che in Mediaset, così come in ogni altra azienda televisiva, sono i vertici a prendere le decisioni e, se già lo scorso anno sono cambiate un pò di cose, pare che quest’anno i cambiamenti non saranno di meno.

Chiaramente, i fan del programma e del conduttore stanno già lamentandosi della notizia che si è diffusa nelle ultime ore, ma ormai il gioco è fatto. La cancellazione dal palinsesto è avvenuta e Alfonso Signorini rimane con un pugno di mosche. Ecco chi sarà il sostituto del Grande Fratello.

Lotta alla prima serata

Negli anni scorsi, Grande Fratello andava in onda due giorni a settimana, lunedì e giovedì, solitamente. Ebbene, anche quest’anno sembrava che la storia si ripetesse, ma qualcosa ha spinto i vertici a modificare il palinsesto, in corsa. Difatti, i fan del reality potranno godersi la prima serata solo il lunedì, perché il giovedì c’è qualcun altro che prenderà il suo posto.

Stiamo parlando di Endless Love, l’amatissima serie turca, con protagonista l’amore tra Kemal e Nihan. Da quando Canale 5 ha lanciato questa serie, i telespettatori non hanno fatto che appassionarsi alle vicende in essa narrate. Intrighi, passioni, sotterfugi, misteri e casi irrisolti, il tutto condito dalla purezza del sentimento che c’è tra i due protagonisti. Ovviamente, i vertici Mediaset, visto il grande successo, non potevano non lanciare la soap anche in prima serata. Ma, se fino a qualche giorno fa, Endless Love andava in onda il venerdì, ora le cose cambieranno. Questa prenderà il posto del Grande Fratello perché, a sua volta, è stata spodestata da un’altra seguitissima serie. Scopriamo quale.

Cambio di programmazione

Tutti i fan di Endless Love che aspettavano di seguire l’evolversi delle vicende, venerdì 11 ottobre, faranno i salti di gioia, perché l’appuntamento è stato anticipato a giovedì 10 ottobre. A essere meno felici, invece, saranno i fan del Grande Fratello che, assieme ad Alfonso Signorini, dovranno accontentarsi solamente del lunedì.

Ma, tutto questo cambiamento, è avvenuto principalmente perché sta per tornare una serie che ha avuto molto successo con la sua prima stagione, Storia di una famiglia per bene. Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, insieme a un cast stellare, tornano a far vivere emozioni forti al pubblico a casa.