Festival di Sanremo, a lavoro su progetti diversi dopo i tanti successi insieme: la decisione ormai è ufficiale

Una novità importante per due ex artisti in gara al Festival di Sanremo: gli appassionati rimangono allibiti dopo la notizia.

La Rai ha subito e adottato una serie di novità negli ultimi anni: se ha scelto di mettere da parte alcuni conduttori e conduttrici, altri hanno scelto di migrare verso altre emittenti; basti pensare a Bianca Berlinguer o Fabio Fazio, spostatisi rispettivamente a Rete 4 e Nove.

L’ultima notizia, in questo ambito, che ha creato non poche polemiche, soprattutto sul web, è stato l’approdo di Amadeus, ex direttore del Festival di Sanremo e tra i conduttori di punta della Rai, a Nove, nello specifico alla guida del programma Chissà chi è.

Sappiamo già che nei primi mesi del 2025, dunque, assisteremo al debutto di un nuovo direttore artistico e conduttore del Festival, il grande Carlo Conti. Una notizia accolta in maniera controversa dal popolo del web, che si è subito diviso tra sostenitori e detrattori del professionista dello spettacolo.

Un’altra notizia, però, sembra aver superato le altre: parliamo di un due musicale che ha conosciuto il successo proprio grazie a Sanremo, che gli ha permesso di raggiungere un pubblico sconfinato. Si tratta dei cantanti di Musica Leggerissima, Colapesce e Dimartino.

Sanremo, Colapesce e Dimartino: il duo si separa

Una decisione senza dubbio assai meditata dai due musicisti e cantanti, che hanno scelto di separarsi “per un po’”. Per i loro fan la notizia è stata devastante, ma hanno dichiarato: “Abbiamo la pelle spessa a sufficienza da non farci spaventare“, in riferimento alla eventuale perdita di consensi dovuta al momentaneo scioglimento.

Se tutti si sono domandati il motivo di questo allontanamento, e molti hanno già iniziato a infierire andando a insinuare ci sia maretta fra i due, possiamo svelare che si tratterebbe di una separazione con l’intenzione di dedicarsi ad altri progetti.

I progetti dei cantautori, nessuno abbandona i fan

Colapesce, nel frattempo, ha firmato la colonna sonora di “Iddu – L’Ultimo padrino”, film sulla latitanza di Matteo Messina Denaro con Toni Servillo ed Elio Germano. Una proiezione che avverrà presso il “teatro Selinus” di Castelvetrano, per altro, tra le polemiche generali, che sono scoppiate dopo il rifiuto di proiettare il film da parte del proprietario del Cinema “Marconi” di Castelvetrano, Salvatore Vaccarino, figlio dell’ex sindaco, noto per aver intrattenuto una corrispondenza con l’allora latitante Matteo Messina Denaro.

Sulla separazione, Colapesce ha affermato: “Ora ci serve una pausa. Avremmo potuto fare all’infinito ‘Musica leggerissima’, ma non è un atteggiamento che ci interessa“. Il musicista è pronto a imbarcarsi in nuovi progetti, e così farà anche Dimartino.