“Voglio essere onesto e…”: Amici, svelato il motivo dietro l’improvviso addio | La redazione ha tenuto tutto nascosto

Improvvisa rivelazione all’interno di Amici: il pubblico non si aspettava una tale decisione ma la redazione sapeva già tutto.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più amati e seguiti dal pubblico a casa. Lo dimostra la sua longevità, in quanto il programma va in onda dai primi anni 2000 e, ancora oggi, riesce a conquistare il cuore di milioni di telespettatori.

In fondo, lo sappiamo, tutto ciò che passa per le mani della De Filippi diventa oro e le sue trasmissioni sono un successo garantito. E così, dopo un’estate di stop, sono tornati i programmi di Canale 5 a fare compagnia alle persone a casa e, tra questi, anche Amici. Siamo partiti da zero, con la formazione di una nuova classe e la scoperta di nuovi talenti.

Anche se la strada è ancora lunga, vengono già fuori le prime incomprensioni, le prime difficoltà da parte dei ragazzi della scuola. Ma nessuno avrebbe mai immaginato che si sarebbe arrivati già a tanto. Ecco cosa è accaduto a uno degli alunni, che ha deciso di dire addio, mentre la redazione ha cercato di tenere tutto nascosto.

Una breve permanenza

Domenica 29 settembre, i fan di Amici hanno potuto assistere al ritorno del loro talent preferito. Inutile negare che l’attesa è stata tanta, così come la voglia di tornare a cantare e a ballare insieme ai nuovi talenti. Ovviamente, non sono mancate le prime discussioni tra i professori, che, come sempre, hanno pareri discordanti e non ci pensano due volte a dire la loro. Ma, tra un confronto e l’altro, è nata la classe del 2024.

E così, il talent è partito per davvero, con assegnazioni e i primi compiti per i ragazzi. Tra questi, il ballerino Gabriele, scelto dall’insegnante di ballo Deborah Lettieri, al quale Alessandra Celentano ha deciso di affidare una coreografia abbastanza impegnativa. Durante le prove, però, il ragazzo si è fatto male al piede e questo lo ha portato a saltare diverse lezioni di danza. Ovviamente la sua coach non ha potuto fare a meno di rimproverarlo. Tutto ciò ha portato il ballerino a decidere di abbandonare il programma, ancora prima che venisse registrata la seconda puntata. Scopriamo cosa c’è davvero dietro la sua scelta.

La spiegazione di Gabriele

I telespettatori hanno criticato la decisione di Gabriele, che ha rinunciato ad un’opportunità per la quale molti pagherebbero. Secondo il pubblico non ha lottato per il suo sogno e ha preferito fare le valigie e tornare a casa, rinunciando a tutto. Il ragazzo, però, ci ha tenuto a spiegare il perché del suo abbandono prematuro. Sui social, il ballerino avrebbe confessato “Voglio essere onesto e dire di aver ascoltato il mio fisico”.

A quanto pare, avrebbe lasciato la scuola perché non sentiva di poter reggere un tale sforzo dopo un intervento chirurgico subito. Nonostante sapesse di non essere pronto fisicamente per questa avventura, ha deciso comunque di provarci e ottenere la maglia alla quale tanto ambiva. Dopotutto, spera di avere una seconda chance, magari il prossimo anno, quando sarà convinto di poter reggere i ritmi della scuola.