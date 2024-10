Dimenticato da tutti dopo la malattia: la terribile verità dell’ex volto Mediaset | Dopo anni aspetta ancora una chiamata

Arriva lo sfogo in diretta, che sconvolge tutti i telespettatori: chi è l’ex volto Mediaset messo da parte dopo un brutto periodo.

Il mondo dello spettacolo, spesso, non è tutto rose a fiori come si immagina. Il successo arriva all’improvviso e altrettanto all’improvviso può andarsene, sparire per sempre e lasciarti con un pugno di mosche.

Lo abbiamo visto lo scorso anno, ad esempio, con Barbara d’Urso, tagliata fuori da Mediaset e dal suo celebre programma, Pomeriggio Cinque, in men che non si dica. Ovviamente, la professionalità della donna e il suo talento le hanno permesso di rimboccarsi le maniche e cercare fortunata altrove, ma non per tutti le storie hanno un lieto fine.

Di recente, un ex volto Mediaset ha rivelato dei fatti sconcertanti proprio sulla sua situazione lavorativa. A quanto pare, dopo una brutta malattia, sarebbe stato dimenticato da tutti. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Una confessione senza peli sulla lingua

Non è da tutti parlare in maniera così diretta e senza filtri, eppure è quello che ha fatto Marco Columbro in diretta, nel salotto di Nunzia De Girolamo. Ospite a Ciao Maschio, l’uomo si è lasciato andare a una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Columbro ha ripercorso gli anni della malattia, sottolineando come sia cambiata la sua vita professionale, da un giorno all’altro, senza alcuna spiegazione.

Il troppo lavoro e il troppo stress, in passato, lo hanno portato a fare i conti con una pressione troppo ballerina e il tutto è degenerato con un picco pressorio e un’emorragia cerebrale, che hanno portato ad un coma di venti giorni. Dopo aver trascorso quasi un mese infernale, Marco Columbro è tornato a vivere, ma sentiva che qualcosa era cambiato. Per i media, lui non esisteva più e la sua carriera era in discesa accelerata, verso la rovina.

Una spiegazione mai arrivata

Dopo la sua malattia, il noto conduttore è finito fuori dai piani di tutti ed ancora oggi ha l’amaro in bocca. Come riportato da iltempo.it, Columbro ha espresso un desiderio in vista del futuro: “Vorrei arrivare a capire un giorno perché dopo il mio ictus io non ho più fatto televisione. Prima di lasciare questo corpo, magari qualcuno mi darà una motivazione e mi dirà ‘’perché ci ha rotto…’’, magari, non lo so”.

Il conduttore, per anni ignorato dalla rete per cui lui ha lavorato, spera un giorno di ricevere una spiegazione. Chissà se questa arriverà, magari in privato e con una telefonata al diretto interessato.