“Invitato una sola volta”: la stoccata del volto noto contro Fabio Fazio | Lo ha abbandonato dopo la difficile malattia

Fabio Fazio nuovamente al centro di una bufera mediatica dopo le affermazioni di un altro famosissimo: tutti attendono la sua replica.

Il conduttore di Che Tempo Che Fa è da sempre popolare sul web e le sue scelte sono sempre state oggetto di polemiche, compresa quella relativa al suo addio alla rete pubblica.

Sono passati ormai diversi mesi dalla decisione di migrare verso Discovery: Fabio Fazio, infatti, va in onda su Nove con il suo programma di punta. Che Tempo Che Fa è rimasto pressoché invariato nonostante questo importante spostamento, incluso l’intervento comico-satirico di Luciana Littizzetto, che non ha esitato nel seguire il partner lavorativo.

In questi giorni, una novità ha nuovamente sconvolto il gruppo gremito dei fan del conduttore, che ha portato in televisione personalità come Papa Francesco e Barak Obama: un altro volto noto della televisione ha infatti detto la sua verità.

Fabio Fazio, l’accusa è pesantissima

Il successo del programma di interviste Che Tempo Che Fa in stile americano è stato indubbio e continua a essere tra le trasmissioni più popolari anche adesso che va in onda su una rete privata. Se qualcuno temeva, infatti, che lo spostamento avrebbe causato problemi al format, tali timori sono da contrassegnare ormai come infondati. Un altro conduttore, però, ha espresso una forte opinione in merito a Che Tempo Che Fa e, soprattutto, al suo storico conduttore.

A esprimersi in questo senso al settimanale Chi è stato niente di meno che il conduttore GiancarloMagalli, ultimamente anche al centro delle cronache per gli ultimi esiti derivanti dalla causa che aveva intentato contro di lui la ex collega Adriana Volpe. Giancarlo Magalli ha parlato del suo rapporto con Fabio Fazio in termini mai sentiti finora.

Le parole di Giancarlo Magalli: la sua verità

“Fabio Fazio? Lo mandai da Raffaella Carrà. Lei non voleva quelli che non conosceva, ma io le dissi che era bravo, che le sarebbe piaciuto”, ha raccontato Giancarlo Magalli nel corso dell’intervista. Poi ha aggiunto: “Lui era bravo a imitare personaggi non inflazionati, così lo inserii nel programma. Allora era molto umile, mi portava i biscotti da Savona per ringraziarmi”.

Le cose però sono a quanto pare cambiate con il tempo: “Adesso ha fatto seimila puntate di Che tempo che fa, ha avuto 10 mila ospiti e mi ha invitato una sola volta“. Chissà che dopo questa affermazione Fabio Fazio non decida di invitare nuovamente il conduttore nel programma. In ogni caso tutti i fan attendono una sua risposta.