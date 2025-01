Mediaset nel caos totale: l’attore all’ultimo minuto non ha firmato il contratto | Si complicano le riprese della fiction

Shock in Mediaset, trapelata notizia in esclusiva: incertezza per il futuro di una delle fiction più amate, un attore sembra voler mollare.

Nessun annuncio ufficiale da parte di Mediaset, che rischia di perdere quella che era ormai diventata una delle sue punte di diamante. Si tratta di un attore che ha reso note alcune fiction della rete.

Secondo lo scoop su Dagospia del giornalista Candela, la situazione sarebbe tragica.

La nuova stagione della fiction in questione era già stata ufficialmente rinnovata, con tanto di annuncio di Mediaset. Ora la rete si ritrova con una bella gatta da pelare fra le mani: un problema che sembra impossibile da risolvere. Ecco cosa è accaduto, anche i fan fiutano la tragedia imminente.

Tutto va a rotoli, all’ultimo manca proprio la sua firma: Mediaset nel panico

Stiamo parlando della fiction Mediaset “Viola come il mare”, che ha raccolto un numero incredibile di spettatori e spettatrici raggiungendo picchi di ascolto pazzeschi e visualizzazioni a iosa anche su Mediaset Infinity.

Per questo motivo la rete si è ritrovata spiazzata dopo quanto accaduto con una delle star di Viola come il mare, che, come riportato su Dagospia, vorrebbe “mollare la fiction”. Si tratta di un attore che è diventato un sex symbol e uno degli attori di fiction più apprezzato degli ultimi anni ossia Can Yaman.

Il futuro della terza stagione vacilla: cosa accadrà alla fiction senza di lui

Dagospia lo grida in Caps Lock grazie al giornalista Candela: Can Yaman molla la fiction Viola come il mare. L’attore turco aveva iniziato a diventare famoso nel nostro Paese nel corso della trasmissione di un altra fiction, il serial televisivo turco DayDreamer – Le ali del sogno, trasmessa proprio su Canale 5. Questa serie è stata particolarmente apprezzata dal pubblico italiano, oltre che per l’impianto narrativo per la sua star incontrastata..

Diventato idolo di centinaia di persone anche in Italia, l’attore è stato reclutato per altre fiction, tra cui la ormai famosa Viola come il mare, giunta alla sua terza stagione – un rinnovo che fa comprendere quanto sia alto l’apprezzamento del pubblico. Eppure, sembra che la sua stella non voglia più brillare nel cielo della fiction Mediaset, creando un problema non indifferente alla rete. Non resta che attendere dichiarazioni ufficiali in merito da parte della rete ma ciò che è certo è che non sarà facile trovare un degno sostituto al mitico attore turco.