Festival di Sanremo, lo spoiler clamoroso ad un mese dal via: spunta già il nome del prossimo vincitore

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato e già si parla del papabile vincitore: ecco svelato il nome del favorito.

Anche quest’anno, il Festival di Sanremo è uno degli eventi televisivi più attesi. Da martedì 11 febbraio, ripartirà il grande show e, questa volta, al timone ci sarà Carlo Conti, che andrà a sostituire Amadeus.

Il Teatro dell’Ariston è pronto ad accogliere trenta artisti e quattro giovani che appartengono alle nuove proposte. Cresce sempre di più l’attesa per questo Festival e crescono anche le scommesse sul possibile vincitore.

Lo spoiler clamoroso esce fuori proprio ora, ad un mese dal via. A questo punto, non ci resta conoscere il nome del prossimo vincitore.

Un Sanremo scoppiettante

Carlo Conti, a breve, annuncerà tutti i nomi che calcheranno il palco dell’Ariston come in qualità di ospiti. Si parla di nomi come Damiano David, Sofia Goggia, Alessia Marcuzzi, Mahmood e molti altri. Ovviamente, finché non si pronuncerà il direttore artistico, nulla sarà certo. Ciò che invece è certo è che Alessandro Cattelan sarà pronto a co-condurre la finale del 15 febbraio, assieme a Conti.

I fan del Festival sono già pronti a sfoderare le loro arti di critici musicali, scommettendo su quelli che potrebbero essere i favoriti per la vittoria. Ovviamente, non mancherà il FantaSanremo, il gioco attraverso il quale chiunque può creare una propria squadra, scegliendo il capitano e acquistando i cinque artisti con i 100 baudi a disposizione. I punti si guadagnano in base a quello che gli artisti sono disposti a fare sul palco. Ovviamente, vince la squadra che totalizza un maggior numero di punti. Si tratta di un gioco divertente, in grado di coinvolgere di più i fan del Festival di Sanremo che, durante quella settimana, non faranno altro che seguire le vicende dello show e le classifiche aggiornate di volta in volta.

Spoiler vincitore: ecco che emerge il nome

Oltre al FantaSanremo, i numerosi appassionati del Festival si impegnano in delle vere e proprie scommesse, investendo del denaro. Ogni anno, l’obiettivo è sempre lo stesso, individuare il vincitore della gara. Quest’anno, le varie quote parlano chiaro e rivelano i favoriti, coloro che potrebbero la vittoria con un dito. In particolare, prendendo in analisi le quote di GoldBet, Eurobet e Better, ne viene fuori che i nomi preferiti dal pubblico potrebbero essere quelli di Olly e Giorgia, seguiti da Elodie e Irama.

Gli ultimi due vengono dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, mentre Olly è il fenomeno del momento. Giorgia, invece, non ha bisogno di molte presentazioni, ma il fatto di trovarsi in questa rosa, significa che il suo stile, nonostante sia diverso da quello degli sfidanti, è ancora molto apprezzato dal pubblico a casa. A meno di un mese dalla grande partenza, questo è uno spoiler davvero incredibile, che ha scoperto le carte in tavola e ha iniziato a dare vita a teorie e previsioni. Ora, non ci resta che attendere la finale del 15 febbraio e vedere se sarà davvero uno tra questi quattro nomi ad alzare il trofeo.