Jessica Morlacchi cambia di nuovo vita: la svolta dopo il GF | L’annuncio che fa impazzire i suoi fan

L’ex gieffina continua a far parlare di lei: ecco la bomba sganciata da Jessica Morlacchi dopo l’esperienza al Grande Fratello.

Jessica Morlacchi è stato un volto moto noto, negli anni 2000, in quanto cantante dei Gazosa. Aveva solo 14 anni quando ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica e, una volta che la band si è sciolta, la ragazza ha continuato la carriera musicale da solista.

Oggi, però, a distanza di anni, l’abbiamo ritrovata al Grande Fratello. La sua partecipazione al reality ha fatto abbastanza discutere, viste le dinamiche che Jessica ha scatenato.

Di recente, dopo un episodio particolare, ha deciso di abbandonare il gioco, rinunciando alla possibile vittoria. Questa uscita improvvisa, però, non avrebbe demoralizzato la Morlacchi, che si è data subito da fare per cambiare di nuovo vita. Ecco cosa ha annunciato ai suoi fan.

Un personaggio scomodo

Fin dal suo primo giorno all’interno della casa del Grande Fratello, Jessica ha mostrato di avere una personalità forte, che non si piega al volere degli inquilini o del pubblico a casa. La gieffina ha sempre fatto tutto ciò che si sentiva di fare e ha sempre detto tutto ciò che pensava, senza peli sulla lingua. Dopo aver lasciato il reality, nella puntata dell’8 gennaio, la concorrente ha ringraziato tutti i suoi fan, per aver letto ogni sua sfumatura. Jessica, però, ha voluto mettere i puntini sulle i, tornando a parlare, nella puntata del 13 gennaio, sia dello scontro avuto con Helena Prestes, sia di ciò che era accaduto in casa con Luca Calvani.

La Morlacchi si è rammaricata del comportamento avuto durante la lite con la modella, che ha reagito tirandole addosso un bollitore pieno di acqua. Dall’altra parte, Helena si è scusata per il gesto. Ma, i faccia a faccia non sono finiti, perché Jessica si è tolta qualche sassolino dalla scarpa anche con Calvani. La gieffina non ha mai nascosto l’interesse per il bel conduttore che, nonostante abbia un compagno fuori, ad aspettarlo, pare avesse lasciato intendere di ricambiare l’interesse di Jessica. Adesso però, la Morlacchi sembrerebbe aver chiuso con l’esperienza del GF per ripartire da zero. Ecco come.

Una nuova Jessica

Jessica Morlacchi è pronta a tornare a fare ciò che più ama, ovvero cantare. La donna si dedicherà ancora alla musica, alla sua passione più grande, al suo primo amore. L’annuncio, giunto e diffuso dal web, ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan, che non stanno più nella pelle.

Il 24 gennaio uscirà il suo nuovo singolo, Ambaradam e la Morlacchi, in questo frammento di video, appare più carica che mai. Magari, l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello le è servita a ritrovare se stessa. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno, per ascoltare quello che ha tutta l’aria di diventare un tormentone.