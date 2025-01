Il Paradiso delle Signore, Clara tradita da Alfredo: costretta alla fuga dopo la cocente delusione

Indiscrezioni sulla sorte della dolce Clara: Il Paradiso delle Signore fa centro di nuovo, tutti con il fiato sospeso per il futuro.

Incredibili novità per una delle Veneri più amate del Paradiso. La fiction continua a regnare incontrastata, regina degli ascolti: il format è in vendita anche in altre nazioni talmente ha avuto successo nel nostro.

Avevamo lasciato tutti in una situazione di stallo, ma nelle prossime puntate avverranno delle scoperte incredibili. Rivelazioni che muoveranno le azioni delle protagoniste, la cui reazione, in alcuni casi, cambierà ogni cosa.

Al centro delle anticipazioni che riguardano le puntate previste per il 24 di gennaio c’è la Venere Clara, che verrà a conoscenza di una storia che le è stata celata accuratamente per diverso tempo. Ecco cosa accadrà.

L’amarezza di Clara per Alfredo, un sentimento trasformato dalla verità: il Paradiso sciocca tutti

“Problemi in Paradiso”: è proprio il caso di dirlo, le note angeliche nella prossima puntata si trasformeranno in fiamme infernali per la Venere Clara. Quest’ultima, infatti, verrà a conoscenza del rapporto che intercorre da tempo tra Alfredo e Irene.

Quest’ultima, infatti, viene aiutata proprio da Alfredo – che sappiamo aver intrecciato una relazione di fidanzamento con Clara – a sistemare alcuni suoi problemi in campo fiscale. Si tratta praticamente di un doppio tradimento per la nostra Clara, che prenderà una decisione inaspettata.

Clara e Alfredo, dopo la scoperta della verità da parte di lei la decisione è quasi d’obbligo

La sofferenza di Clara nello scoprire il rapporto privilegiato tra il fidanzato e l’amica, coinquilina e persino capocommessa del Paradiso Irene sarà centrale nelle prossime puntate in onda. Eppure, nulla può fare più scalpore, comunque, di ciò che la Venere deciderà di fare dopo aver percepito come distrutto il suo sogno d’amore con Alfredo.

Al centro della scoperta del tradimento di Alfredo, per altro, vi è un anello di fidanzamento, che Clara pensava di stare per ricevere dal proprio partner. Invece, quei soldi andranno proprio all’amica Irene, per fare sì che possa essere libera dal debito fiscale.

Insomma, la delusione di Clara è così grande che inizierà a sentirsi sola, senza nessuno dalla sua parte. Queste sensazioni, di delusione e solitudine estrema, la porteranno ad andare via di casa. Molti si chiederanno, senza dubbio, se Clara non tornerà sui propri passi, prestando maggiore ascolto alle parole e alle buone intenzioni di Alfredo.