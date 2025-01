“Sarebbe corretto cambiarla”: Milly Carlucci, la stoccata di un suo storico collaboratore | Da lui non se lo aspettava

Le polemiche per il celebre talent non si arrestano: il collaboratore di Milly Carlucci sferra un duro colpo

Milly Carlucci è una celebre conduttrice televisiva amata da migliaia di telespettatori per la sua professionalità ed eleganza. Da anni ormai è il volto del celebre talent “Ballando con le stelle” ed è considerata la stella della Rai.

L’ultima edizione del format è stata ricca di colpi di scena e di dinamiche inaspettate e la stessa Milly in un’intervista a Chi l’ha definita: “L’edizione della resistenza“.

Tra incidenti, discussioni e pareri contrastanti, Milly ha dimostrato la sua tenacia alla conduzione di Ballando con le stelle ed è riuscita ad affrontare ogni imprevisto.

Un’edizione ricca di colpi di scena

Ballando con le stelle è un talent targato Rai che da molti anni intrattiene migliaia di spettatori non solo con gli spettacoli dei concorrenti, ma anche con gli imprevisti ed i colpi di scena inevitabili. Nonostante le difficoltà, Milly Carlucci ha sempre dimostrato di essere all’altezza delle aspettative.

Nell’ultima edizione, però, gli imprevisti sembrano essersi concentrati più del solito e la conduttrice ha dovuto mettere in campo tutta la sua pazienza e professionalità. Su questa edizione piuttosto complessa, si è espresso anche uno storico collaboratore di Milly Carlucci.

La stoccata dello storico collaboratore di Milly Carlucci

L’ultima edizione di Ballando con le stelle è stata piuttosto complessa e si è conclusa con la vittoria di Bianca Guaccero in coppia con Giovanni Pernice. Al secondo posto si è classificata Federica Pellegrini che, però, ha dovuto affrontare moltissime difficoltà. In particolare, un celebre collaboratore del talent ha voluto esprimere il suo parere su questo splendido programma televisivo. Si tratta di Samuel Peron che da anni collabora con Milly e che in questa edizione ha ballato con la Pellegrini dopo l’esclusione di Angelo Madonia.

Samuel ha dovuto poi abbandonare il programma a causa di un infortunio, ma ha un bel ricordo dell’ex partner di ballo: “Ancora ci sentiamo e scriviamo, l’adoro, mi fa morire dal ridere“, sono le parole del ballerino rilasciate in un’intervista al Corriere della Sera e riportate dal sito web “fanpage.it“. Peron, però, nel corso dell’intervista ha dichiarato di non voler più partecipare al talent e si è espresso sulla giuria formata da Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Fabio Canino. Il ballerino ha ammesso: “Credo che sarebbe corretto cambiarla, così come si fa per i vip in gara di anno in anno. Sono ormai ripetitivi, ci sarebbe bisogno di una rinfrescata, cambiare qualche giudice per avere nuove opinioni“.