“Non lo dimenticherò mai”: addio definitivo alla Casa del Grande Fratello | Non si può più tornare indietro

Grande Fratello, gli spettatori dovranno prepararsi a salutare in modo definitivo uno dei protagonisti assoluti dell’edizione.

Sono diverse settimane che gli inquilini della Casa più seguita d’Italia si trovano a convivere l’uno con l’altra sperando di vincere. Nel perseguire questo obiettivo tanti sono stati nominati e il pubblico, infine, ha deciso il loro destino.

Se per molti l’uscita è stata costellata da commenti acidi da tanti utenti che si auguravano la loro eliminazione da tempo, per altri non è stato così. In particolare una delle protagoniste di questa edizione ha guadagnato il favore di numerosi telespettatori.

La sua uscita è stata accolta con numerose richieste di ripescaggio nei suoi confronti: sono tantissimi i fan che sperano di rivederla all’interno delle quattro mura di Cinecittà, probabilmente con l’augurio di vederla vincere. Lei stessa si è espressa in merito sui social lasciando tutti di stucco.

Per lei “è solo l’inizio”: le confessioni online dell’eliminata dal GF

Erano passati ben 4 mesi dalla sua entrata nella Casa del GF quando abbiamo appreso che sarebbe uscita. Stiamo parlando della (ormai ex) gieffina Helena Prestess, tra le partecipanti al Reality più amate di quest’anno.

I telespettatori, comunque, sembra non vogliano rassegnarsi all’eliminazione della ragazza, già reduce da altre due esperienze in due reality show altrettanto seguiti. L’abbiamo vista, infatti, alle prese con le sfide di Pechino Express e successivamente a lottare contro la Natura su L’Isola dei Famosi, rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Dopo l’eliminazione, Helena si è pronunciata in merito all’esperienza al GF.

Ripescaggio, un miraggio sempre più lontano per gli utenti, ma le richieste non si fermano

“Un’esperienza che non dimenticherò mai”, scrive Helena Prestes nella sua storia su IG. “Un ringraziamento speciale va al Grande Fratello, ad Alfonso, alla produzione e a Mediaset per aver reso possibile questa avventura incredibile, che porterò sempre nel cuore”, continua Helena. Insomma, sembra proprio un addio, o almeno un arrivederci (forse al prossimo reality?) di Helena Prestess, la cui storia ha commosso e travolto moltissime persone.

Il viaggio nell’esperienza del GF di Helena Prestes sembra effettivamente essere giunto a un definitivo capolinea stando alle sue dichiarazioni sui social network. Telespettatori e telespettatrici, diventati ormai affezionati fan, non si rassegneranno facilmente stando alle richieste a gran voce sul web. Non resta che attendere le decisioni di colui “che tutto vede”, il Grande Fratello stesso, che potrebbe ancora decidere di reintegrarla.