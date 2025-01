Colpaccio Carlo Conti: sul palco dell’Ariston arriva una stella internazionale | L’annuncio fa impazzire i fan

Il nuovo conduttore del Festival stupisce tutti: un artista di fama internazionale affiancherà Carlo Conti

Mancano poche settimane all’inizio della kermesse musicale più attesa dell’anno e moltissime indiscrezioni stanno già facendo impazzire il grande pubblico.

A condurre il Festival di Sanremo ci sarà Carlo Conti che, già in passato, ha dimostrato di essere all’altezza del suo ruolo di direttore artistico.

Le sorprese sono davvero tante e migliaia di fan sono curiosi di conoscere gli ospiti speciali che calcheranno il palco dell’Ariston.

Nella seconda serata della kermesse musicale ci sarà un super ospite che, grazie al suo talento artistico, ha conquistato il successo a livello internazionale.

Carlo Conti e i suoi ospiti speciali

Per la nuova edizione del Festival di Sanremo è tutto pronto e moltissimi ospiti speciali saliranno sul palco dell’Ariston al fianco di Carlo Conti. Come riporta il sito web “liberoquotidiano.it“, Carlo ha raccontato ai giornalisti di aver voluto al suo fianco gli amici più cari.

“A ogni sera ho cercato di dare un sapore diverso: la prima sera è quella con gli amici, perché mi risuonano ancora le parole di Ezio Bosso che ospite all’Ariston disse: la musica è come la vita, si fa insieme. Questa cosa dell’insieme mi è rimasto“, sono state le parole del direttore artistico.

La stella internazionale sul palco dell’Ariston

Il Festival di Sanremo è un evento musicale che ogni anno appassiona migliaia di telespettatori. Per la nuova edizione sono previsti tantissimi colpi di scena dalla prima puntata fino al gran finale. Ci sono ancora alcuni dettagli su cui lavorare, anche per quanto riguarda gli ospiti. Tuttavia, Carlo Conti ha comunicato che nel corso della seconda serata sarà affiancato da un super ospite che ha conquistato il successo a livello internazionale grazie al suo talento musicale.

Durante il pre ascolto della stampa, Carlo Conti ha annunciato che sul palco dell’Ariston salirà anche il cantante Damiano David. L’ospite speciale sarà il protagonista della serata che il direttore artistico condurrà al fianco di Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Per quanto riguarda la prima serata, l’ospite musicale sarà Jovanotti, che ha già confermato la sua presenza. Mentre per le altre serate non è stato ancora annunciato l’ospite speciale che affiancherà il direttore artistico e gli altri conduttori della serata.