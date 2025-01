Alessandra Celentano tuona: “Secondo te non capisco niente?” | La sua furia dopo le immagini andate in onda

L’insegnante più temibile di Amici va in escandescenza e lascia tutti a bocca aperta: ecco cosa avrebbe dichiarato la Celentano.

Il serale di Amici si fa sempre più vicino e gli animi, in studio e in casetta, diventano sempre più accesi. Ogni domenica pomeriggio, infatti, assistiamo alle esibizioni degli allievi della scuola, che sono contornate dalle discussioni degli insegnanti.

Oramai, le dispute nate tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono un vero cult, così come i litigi messi in scena da Alessandra Celentano, disposta ad andare contro tutti e tutto, pur di difendere il suo pensiero.

Non a caso, la donna è sempre stata l’insegnante più temuta, di tutte le edizioni. Per lei, la danza è disciplina, è un modo di essere, un modo di vivere. Di recente, però, la sua pazienza sarebbe stata messa a dura prova.

Ecco la reazione della donna alle immagini andate in onda.

Aria di tensione in studio

La Celentano si è sempre contraddistinta per la capacità di essere diretta e schietta, senza troppi peli sulla lingua. A lei, non interessa di trovarsi in contrasto con allievi o con colleghi, perché va dritta per la sua strada e crede in ciò che fa. Per questo, quando qualcosa non le va giù, preferisce dirlo apertamente, come è accaduto nell’ultimo pomeridiano di Amici, quando la docente di danza classica si è scontrata con Emanuel Lo.

Alessandra Celentano ha difeso, a spada tratta, la sua allieva Chiara, che ha portato in scena un’esibizione da 9, per lei. Il ballerino di hip hop, invece, le ha dato un misero 5,5. Ovviamente, il fatto di non aver raggiunto neanche la sufficienza ha infastidito la maestra, che ha definito la situazione ridicola. D’altronde, chi segue Amici da anni, sa bene che la Celentano ha una sua idea di danza e che non c’è niente e nessuno che possa smuoverla. Ciò che è accaduto in seguito, però, per via di alcune immagini mandate in onda, ha scatenato la furia della donna, che è esplosa, senza mezzi termini. Vieni a vedere di cosa si tratta.

La furia di Alessandra Celentano

Terminato il pomeridiano della domenica, i fan di Amici possono seguire i loro beniamini durante il daytime. Ebbene, è in questa occasione che la Celentano ha mostrato tutta la sua furia, facendo riferimento a un fatto avvenuto nell’ultima puntata. Alessia Pecchia, la sua allieva di balli latino-americani, sarebbe stata la protagonista di un grande sfogo, a seguito della classifica stilata da Rebecca Bianchi. La ragazza, infatti, avrebbe avuto un crollo, dovuto al fatto di essere sempre relegata alle ultime posizioni. Vedendo la sua reazione, Alessandra avrebbe deciso di intervenire, per poter dire la sua.

Così, la maestra avrebbe chiesto, retoricamente, alla sua allieva: “Secondo te non capisco niente“. La Celentano ha puntato molto su Alessia, cosa che non avrebbe fatto affatto se non l’avesse ritenuta un valido elemento. Per questo, l’ha esortata a non avere un tale comportamento infantile, ma a essere grata, piuttosto, dell’opportunità che le è stata data.