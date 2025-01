Rai, tutto è pronto per il suo ritorno: spunta una nuova offerta incredibile | La soffiata che fa impazzire il pubblico

Il pubblico è già con il telecomando in mano: l’indiscrezione pone tutti sull’attenti, si attende un grande ritorno in RAI.

A partire dalla fine del 2022 in poi, la Rete Pubblica italiana ha visto una serie di importanti cambiamenti che hanno portato alla delusione di molti telespettatori e al giubilo di altrettanti, spaccando in due la cittadinanza.

Se si pensava che le grandi novità fossero finite e che il palinsesto si fosse assestato, non è esattamente così.

Tanti sono rimasti scottati dopo gli scossoni provocati da spostamenti di programmi che erano diventati di punta come Che Tempo Che Fa o I Soliti Ignoti e relativi conduttori.

Forse proprio per dare una nuova linfa al palinsesto, sembra che siano state considerate delle nuove entrate nel parterre dei conduttori di punta. Tra queste, una – o forse due – riguardano delle professioniste già famose nell’ambito del mondo dello spettacolo: una indiscrezione inaspettata entusiasma tutti.

Non solo la vincitrice: possibile rinnovo delle conduttrici RAI

Stiamo parlando di uno dei programmi più seguito della Rete, che a ogni edizione riesce a stupire con protagonisti d’eccezione: Ballando con le Stelle. La fantastica conduzione di Milly Carlucci, la franchezza della giuria e la professionalità dei ballerini, creano, in un connubio con le Stelle, il programma di intrattenimento perfetto.

Quest’anno abbiamo visto salire sul podio come prima classificata Bianca Guaccero, alla quale è stato offerto un incarico da sogno. La vincitrice si è vista spalancare la porta di una delle manifestazioni di costume e spettacolo più importanti e attese in Italia, il Festival Di Sanremo. Bianca Guaccero è stata selezionata per condurre “Dalla strada al palco” assieme al cantante Nek e non solo: la vedremo al PrimaFestival nell’edizione di febbraio 2025. Non sarebbe, però, la sola a essere sul podio di Ballando a vedersi offrire opportunità pazzesche…

Bianca Guaccero vola al Festival: si attende l’approdo in rete anche dell’altra Stella

Il tema di alcune indiscrezioni del portale libero.it sarebbe il possibile inizio di una carriera in Rai di Federica Nargi. Ex velina di Striscia la Notizia, la soubrette è approdata quest’anno a Ballando con le Stelle, guadagnando numerosi consensi grazie anche agli insegnamenti del proprio partner di ballo Luca Favilla.

Vista la sorte di Bianca Guaccero, molti hanno fatto speculazioni in merito al prossimo futuro di Federica Nargi, anche lei sul podio di Ballando con la medaglia di bronzo. Per la showgirl potrebbe arrivare una nuova offerta per la prossima edizione i Camper su Rai 1. Non resta che attendere eventuali dichiarazioni ufficiali della RAI.