Elenoire Casalegno delusa: nessuno si è messo in contatto con lei | Altro che riconferma: verrà sostituita dalla collega

I fan di Elenoire Casalegno non nascondono la delusione dopo le indiscrezioni: il posto che sembrava riservato a lei occupato da una collega.

Una donna di successo che ha celebrato la sua amicizia femminile con Samantha De Grenet a Verissimo, conduttrice e inviata per uno dei reality più famosi di sempre: è proprio Elenoire Casalegno, i cui fan sono in piena rivolta.

Quarantotto anni, una carriera già incredibile alle spalle, la conduttrice ha assunto un ruolo calzandolo perfettamente. Stiamo parlando della sua posizione nell’ambito dell’ultima edizione, la diciottesima, dell’Isola dei Famosi.

Dopo l’addio di Ilary Blasi al programma, sembrava che nessuna avrebbe potuto sostituirla in modo degno. La sua erede, identificata per il 2024 in Vladimir Luxuria, porta il peso di una conduttrice unica – proprio come il documentario su Netflix che Blasi ha realizzato dopo la sua separazione da Totti.

Tanti, dopo la performance della Casalegno come inviata, avevano dato per certo che la prossima edizione sarebbe stata in mano a lei. Secondo le ultime indiscrezioni sembra che debbano ricredersi: ecco chi sarebbe la prima scelta di Mediaset.

Nessuna conferma giunta per Elenoire Casalegno: la delusione

Vista la grande professionalità e il consenso mostrati e ottenuti da Elenoire Casalegno nel corso della sua esperienza come inviata all’Isola dei Famosi, quasi nessuno avrebbe messo in dubbio la proposta di Mediaset per subentrare come conduttrice per la prossima edizione.

A quanto pare, invece, la scelta della Rete potrebbe ricadere su un’altra celebre conduttrice, che aveva già raccolto il guanto di sfida quando aveva sostituito Belen Rodriguez nell’ambito del programma di inchiesta satirica Le Iene. Ecco di chi si tratta.

Una giornalista sarebbe in prima linea per il posto di conduttrice dell’Isola

A insinuare il dubbio che Elenoire Casalegno non sia affatto tra le candidate prescelte per il ruolo di conduttrice dell’Isola dei Famosi è stato quanto rilasciato da TvBlog. Secondo la testata online, a essere stata scelta per prendere le redini della trasmissione sarebbe proprio la collega Veronica Gentili.

Inutile dirlo, l’indiscrezione ha già fatto il giro del web, portando molti del parterre gremito dei fan di Elenoire Casalegno a indignarsi. Ancora, comunque, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata né da Mediaset né da una delle due conduttrici. Molti si augurano di rivedere, in ogni caso, Casalegno come inviata, anche se a condurre dovesse essere Gentili: avremo ancora una volta un’Isola tutta al femminile.