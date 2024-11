Niente da fare per Pino Insegno: la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno | Fatto fuori proprio da lui

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, costretto ad andarsene non appena approdato: un brutto colpo per Pino Insegno.

Il famoso doppiatore, noto, tra le altre cose, per la voce prestata ad Aragorn nel Signore Degli Anelli, sembra non aver raggiunto il cuore degli spettatori nel corso dell’ultimo programma.

Pino Insegno è un conduttore stimato oltre che conosciuto doppiatore. Tanto si era parlato del suo ritorno in Rai, prima al Mercante in Fiera, poi a Reazione a Catena.

Nel corso dell’anno, però, secondo la nota testata online Dagospia, la situazione sarebbe precipitata al punto che si starebbe pensando a dei sostituti per la conduzione del quiz show.

Ancora un possibile spostamento per Pino Insegno: chi raccoglie il testimone

Il grande ritorno in Rai di Pino Insegno non era stato accolto con grande favore dal pubblico. Un certo clamore, tra l’altro, aveva investito la decisione comunicata da Rai, che lo mise nel 2023 a capo del programma Il Mercante in Fiera, anche esso sommerso dalle polemiche per la sostituzione di La Gatta Nera “storica” Ainett Stephens con Lavinia Abate.

Per il 2024, un nuovo progetto è stato assegnato a Pino Insegno. Si tratta di Reazione a Catena, il gioco in onda su Rai Uno nel pre-serale a ridosso del TG delle 20 che pone al centro modi di dire e parole della lingua italiana. La trasmissione ha avuto, nel tempo, conduttori di grande pregio, gli ultimi due Gabriele Corsi e Marco Liorni. Pino Insegno ha condotto l’edizione di quest’anno: secondo Dagospia, però, gli ascolti insufficienti starebbero spingendo i vertici della Rete a operare l’ennesimo cambiamento.

Toto-nomi, chi potrebbe prendere le redini del programma

Nonostante ancora nulla sia stato deciso permanentemente, Dagospia ci svela che sarebbero stati realizzati già alcuni provini per il posto di conduzione di Reazione a Catena. Ci viene, inoltre, rivelato dalla testata online, che nel corso dei suddetti provini si sarebbero distinti cinque volti famosi, alcuni femminili.

Parliamo di nomi del calibro di Flavio Montrucchio, Massimiliano Ossini, Carolina Rey e Angela Rafanelli. La valutazione starebbe avvenendo per quanto riguarda la prossima edizione del gioco che vede la lingua italiana al centro. Ancora c’è parecchio tempo per poter scegliere la persona più adeguata per questo onorevole compito. Reazione a Catena, infatti, è tra i game show più famosi della televisione pubblica, e nel tempo ha mantenuto sempre una ottima media di ascolti.