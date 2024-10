Rai, l’ospite tanto atteso non ha firmato il contratto: tutta una questione di soldi | La stoccata al veleno in diretta

Nessuno avrebbe mai immaginato ciò che è successo in Rai: un ospite avrebbe fatto dietro front dopo aver visto il contratto.

Quello che sta accadendo in Rai non smette di far discutere sul web. Gli utenti social stanno diffondendo in fretta la notizia e i rumors continuano a crescere. Il protagonista della vicenda è un personaggio molto amato del mondo dello spettacolo.

A quanto pare, un ospite attesissimo non avrebbe più firmato il contratto, ma solamente per una questione di soldi. Dunque, chi dice che il denaro non compra la felicità, probabilmente sbaglia perché qualche zero in più o in meno può fare la differenza.

L’episodio, andato in onda sul canale principale della Rai, ha attirato l’attenzione di tutti i telespettatori, che sono rimasti a bocca aperta, ascoltando le parole della conduttrice. Scopriamo insieme cosa sarebbe accaduto.

Una frecciatina parecchio affilata

È accaduto tutto nello studio de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo e in onda su Rai 1. La conduttrice avrebbe lanciato una frecciatina parecchio affilata a un suo collega, nella puntata andata in onda il 21 ottobre. Insieme agli ospiti Guillermo Mariotto, Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni, la donna avrebbe svelato il motivo per il quale il suo ospite le avrebbe dato un bel due di picche.

A quanto pare, sarebbe avvenuto tutto per via dei soldi. Neanche alcuni personaggi presenti in studio avrebbero mai immaginato che l’uomo sarebbe arrivato a tanto eppure si sarebbe rifiutato di partecipare al programma della Balivo per la mancanza di una buona proposta economica che, secondo lui, ne valesse davvero la pena. Ecco di chi si tratta.

Un ospite che si fa attendere

L’ospite che sembrerebbe essere parecchio pretenzioso sarebbe Teo Mammucari. Infatti, parlando con Anastasia Kuzmina, compagna di Teo in Ballando con le stelle, nella scorsa edizione del programma di Milly Carlucci, Paolantoni è parso stupito nello scoprire che la ballerina non è mai stata ospite dalla Balivo insieme al suo compagno di avventura.

E, in questa occasione, Caterina avrebbe fatto il suo intervento, cantando la canzone di Mahmood: “Voleva soldi, soldi“. Secondo quanto sottolineato da Leggo, la conduttrice avrebbe vuotato il sacco in diretta, lasciando i telespettatori e gli ospiti in studio senza parole. Sembrerebbe, dunque, che l’ex volto di Mediaset, ora impegnato in Rai con Lo Spaesato, abbia rinunciato all’ospitata della Balivo perché non abbastanza soddisfatto della ricompensa.