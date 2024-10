Un Posto al Sole, ultimatum per Roberto Ferri: il suo futuro con Marina dipende da una sua importante decisione

Svelate scelte fondamentali dei personaggi nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole: i fan sono impazziti quando l’hanno saputo.

La serie più longeva di produzione interamente italiana, Un Posto Al Sole, ha raccolto, nel corso degli anni, moltissimi consensi, con un parterre di telespettatori affezionati senza precedenti.

Proprio in questo periodo, anche Piero Chiambretti sta celebrando la serie e il suo primato, invitando alcune attrici e attori famosi nel proprio programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Alcuni interpreti, infatti, sono ormai praticamente identificati con il ruolo che è stato loro assegnato.

L’attesa per le nuove puntate è così intensa che le indiscrezioni trapelate hanno impattato sull’entusiasmo di tutti: in particolare il rapporto tra Marina e Roberto Ferri sarà centrale nei prossimi episodi.

Marina e Roberto Ferri, le anticipazioni che infuocano la curiosità

Visto quanto accaduto nel corso delle ultime narrazioni, la puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda lunedì 28 ottobre è tra le più attese. Allo stesso modo, comunque, lo saranno le successive, quelle previste dal 29 ottobre al primo di novembre 2024, che manterranno la consueta promessa di trasmissione a partire dalle 20.50 su Rai tre.

Se non siete tra coloro che vogliono essere sorpresi dalla trama, ecco tutti gli avvenimenti che vedremo in scena nelle prossime puntate di Upas. La puntata del 28 ottobre, infatti, inizierà con il ritorno di Marina a Palazzo Palladini: un gesto che sarà interpretato positivamente da Roberto, ma fino a un certo punto.

Marina e Roberto, un rapporto tormentato fino in fondo

A rilasciare gli spoiler è stato il sito comingsoon.it, una fonte importante per le anticipazioni, che attirano quanti non amano l’attesa né l’effetto sorpresa. Dopo il ritorno di Marina, vedremo la puntata del 28 snodarsi tra l’impressione positiva di Roberto e una successiva sua delusione. Infatti sarà la stessa Marina a porre una condizione fondamentale e non contrattabile, che deve sussistere per poter continuare un rapporto con Roberto.

La donna chiederà all’uomo di andare insieme in terapia per poter salvare il loro rapporto. Dopo un primo effetto sorpresa, Ferri deciderà di prendere in considerazione l’offerta di Marina e nel corso delle puntate si renderà protagonista di un gesto distensivo che lascerà senza parole la donna stessa. Tutto questo mentre si metterà alla ricerca di un nuovo nuovo inserzionista radiofonico e si ritroverà faccia a faccia con un Filippo dall’umore davvero insolito.