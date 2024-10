Diletta Leotta, i suoi ultimi stivali hanno lasciato tutti senza parole: per averli ha speso una cifra astronomica

Particolari a dir poco, gli stivali che ha sfoggiato Diletta Leotta sono già virali: valanghe di commenti una volta saputo il prezzo stellare.

La nota conduttrice sportiva ha già regalato molte emozioni ai fan che negli anni sono aumentati e non si tratta solo di coloro che la seguono sui campi da calcio.

Dalla gravidanza alle sue abilità come professionista dei media, tra gossip e professionalità, Diletta Leotta è diventata famosissima.

Il parterre di persone che la segue sui social non ha mancato di notare le scarpe che ha indossato in uno dei suoi ultimi scatti: si tratta di un modello appena uscito dal costo impressionante.

Diletta Leotta, la “conduttrice con gli stivali”: lo scatto non finirà nel dimenticatoio

Una donna che ha sfondato grazie alla sua competenza, Diletta Leotta è modello di molte persone appartenenti alla generazione più giovane. I suoi outfit sono al centro dell’attenzione mediatica soprattutto sui social network, visto che la conduttrice è nota anche per le sue scelte di tutto rispetto nell’ambito della moda.

Anche questa volta, infatti, Diletta Leotta ha fatto centro con degli appariscenti stivali neri del noto designer di moda Balenciaga: un ultimo modello che poche, oltre a lei, hanno il fegato di indossare. Molti fan hanno indagato sul costo di queste calzature, forse sperando di poter ricreare il fantastico outfit della conduttrice, ma hanno scoperto che il prezzo ha ben quattro cifre: ecco quanto le ha pagate.

La conduttrice sportiva Diletta Leotta e il brand più raffinato di sempre: accoppiata vincente

Dopo una rapida ricerca, sembra proprio che gli stivali indossati da Diletta Leotta siano i New Wader 110 Mm neri, da donna, di Balenciaga. Le calzature, in pelle di vitello opaca, sono una estremizzazione di un modello già di moda, che va a far risaltare la parte superiore della gamba che si infila poi nello stivale ampio.

Diletta Leotta con gli stivali Balenciaga da 2500€. “Povera Patria”🤦 pic.twitter.com/qMst7FKZtX — Roberto Avventura (@RobertoAvventu2) October 28, 2024

Gli stivali Balenciaga presentano un tacco a spillo rivestito, e un prezzo da far girare la testa: sul sito ufficiale del marchio sono in vendita a ben 2.500 euro. Si tratta di un costo proibitivo per la maggioranza delle persone comuni, visto che lo stipendio medio mensile è assai più basso rispetto al costo di queste fantastiche scarpe invernali. Senza dubbio, comunque, per la conduttrice sono stati una scelta ideale: vederla con l’ultima novità di Balenciaga ha diffuso un certo entusiasmo tra gli appassionati di moda e non solo.