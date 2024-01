Tuorlo dell’uovo, cos’è quel puntino rosso che sta sopra molto spesso? Motivo strabiliante

Svelato il motivo del puntino rosso che spesso vediamo sull’uovo, finalmente è arrivata la spiegazione: tutti i dettagli

Uno degli alimenti che non manca quasi mai nelle cucine di tutto il mondo è sicuramente l’uovo. L’uovo è composto da tre parti principali: il guscio esterno, l’albume e il tuorlo.

Il guscio esterno, ha una funzione riparatrice per le parti interne e contrasta la contaminazione batterica. Si tratta di una struttura solida costituita principalmente da carbonato di calcio.

L’albume dell’uovo, conosciuto anche come “bianco”, è la parte intermedia tra il guscio e il tuorlo ed è composto per lo più da acqua e proteine. Contiene anche molte sostanze nutritive essenziali come la niacina, la riboflavina e le vitamine B12.

Il tuorlo dell’uovo invece, è quello che maggiormente possiede i grassi e quindi ha un maggiore apporto calorico rispetto all’albume. Al suo interno troviamo inoltre importanti nutrienti come ferro, fosforo e vitamina A.

L’importanza di riconoscere uova di qualità

Scegliere le giuste uova, è fondamentale per evitare rischi che si potrebbero ripercuotere sulla salute. Vi sono alcuni segnali che aiutono a riconoscere se un uovo è commestibile o meno. Tra i primi indicatori vi è l’odore. Se si dovesse avvertire un odore troppo forte proveniente dall’uovo, non è affatto un buon segno e non andarebbe consumato. Idem se si notano crepature o rotture sulla superficie.

Anche se l’uovo appare troppo liquido o ha il tuorlo schiacciato all’interno del bianco d’uovo, potrebbe significare che l’uovo non è stato conservato nel modo giusto o addirittura congelato e poi scongelato. Altro fattore da non sottovalutare è la scadenza. Anche se alcune tipologie di uova possono durare a lungo in frigorifero, dopo la data è consigliabile gettarle perchè il rischio contaminazione batterica sarebbe più alto. Se invece, come capita spesso, si nota un puntino rosso nel tuorlo dell’uovo che si fa? Scopriamolo insieme…

Ecco il motivo del famoso puntino rosso nel tuorlo dell’uovo

Per fortuna, il puntino rosso che spesso si nota nel tuorlo dell’uovo, non rappresenta in nessun modo un pericolo per la salute. La sua presenza è dovuta ad un vaso sanguigno che si rompe durante la formazione del tuorlo. Non tutte le uova lo contengono, molto dipende dalle caratteristiche genetiche della gallina che le ha deposte.

Infatti, se una gallina ha vasi sanguigni più fragili rispetto ad altre, è più alta la probabiltà che si possa trovare il puntino rosso nel tuorlo. In ogni caso, va precisato, che non influisce in nessun modo sulla qualità nutrizionaledell’uovo e nemmeno sul suo gusto.