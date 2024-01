Apri la lattina senza la linguetta così: non ti serve più l’apriscatole | Ecco il modo infallibile e velocissimo

Giunge un trucchetto infallibile per aprire le scatolette anche senza linguetta e con una facilità disarmante: vediamo insieme come.

Specialmente per gli studenti fuori sede, ma non solo, il tonno in scatola, così come altri cibi nel medesimo packaging, è uno degli alimenti che permette la preparazione di pasti economici e veloci.

Non solo, anche pasti ottimi come i fagioli o i sughi in scatola, per i quali è necessaria poca o nulla lavorazione, sono molto popolari anche tra chi ha poco tempo per occuparsi della cucina e dell’alimentazione.

Talvolta, però, può accadere che non vi sia la linguetta per aprire questo tipo di scatole: bisogna anche fare molta attenzione perché i bordi possono risultare taglienti ed è possibile ferirsi molto facilmente.

Quando questo accade, capita che si tenti con un coltello o altro accessorio tagliente: non c’è cosa più sbagliata, in quanto si rischia non solo di farsi male, ma anche di danneggiare la scatola o il suo contenuto. Ecco come fare: esiste un metodo semplicissimo con uno strumento alla portata di tutti.

Come fare

Lo strumento necessario in queste situazioni è un utensile che troviamo in tutte le cucine: si tratta di un comune cucchiaio, con il quale è possibile ingegnarsi per risolvere questo tipo di situazioni.

Infatti, se non si possiede un apri lattine, cioè uno strumento dedicato e specifico per l’apertura delle scatolette, allora basta munirsi di un semplice cucchiaio e utilizzarlo nel modo più corretto in base alla circostanza.

Il metodo prezioso ed efficace

Una volta aver preso il cucchiaio, possiamo, con esso, fare pressione sui bordi della scatoletta, compiendo in questo modo dei tagli. Procedendo allo stesso modo sull’altro bordo della scatoletta, vedrai che inizieranno ad aprirsi delle fessure, che potrai utilizzare per aprire del tutto il cibo in scatola.

Ovviamente anche in questo caso è bene stare molto attenti a quanto si sta per fare: infatti è possibile anche con il cucchiaio ferirsi, ancora una volta in virtù del fatto che il materiale della scatoletta è molto tagliente. Questo metodo, in ogni caso, funziona anche per le bevande e i drink come la coca cola o la birra in lattina.